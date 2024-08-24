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Федеральные земли ГерманииНовостиОхота

В прошлом году охотники Саара охотились на большее количество диких свиней.

Усилия по captura диких свиней считаются проактивной тактикой в борьбе против подступающей африканской черепахи. Количество расстрелов значительнo возросло в Саарланде.

 and  Ann Bradley
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В настоящее время охотники из Саара успешно добыли более 3000 диких кабанов (историческая...
В настоящее время охотники из Саара успешно добыли более 3000 диких кабанов (историческая фотография).

- В прошлом году охотники Саара охотились на большее количество диких свиней.

Охота на диких кабанов в Саарланде вновь резко возросла в последнем сезоне охоты, и к 31 марта 2024 года было убито рекордное количество диких кабанов - 7230, как сообщил агентству German Press Agency в Saarwellingen Йоханнес Шорр, бизнес-менеджер Ассоциации охотников Саарланда. Это пятый по величине показатель в истории охоты на диких кабанов в Саарланде.

К 1 апреля было зарегистрировано около 3200 диких кабанов, убитых в Саарланде. В свете потенциальной вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в регионе охотники должны предпринять обязательные меры для дальнейшего сокращения популяции диких кабанов, заявил Шорр.

Усиленная охота на диких кабанов уже давно считается проактивной мерой против АЧС. Сокращение популяции диких кабанов затрудняет распространение вируса от животного к животному. Шорр считает, что популяция диких кабанов в Саарланде в целом сократилась в последние годы.

АЧС недавно появилась впервые в Гессене и Рейнланд-Пфальце. Чтобы предотвратить вспышку АЧС в Саарланде, Министерство окружающей среды подчеркивает необходимость сохранять бдительность. АЧС безвредна для людей, других видов животных и даже домашних животных, но она обычно смертельна tanto для домашних, как и для диких свиней.

Высокие показатели оленей и ланей

Охотники Саарланда сообщили, что в течение четырех последних лет было убито около 12500 оленей. Количество ланей (481) осталось высоким, хотя и ниже, чем в предыдущие годы, в то время как количество красных оленей (164) упало ниже предыдущих показателей.

Примерно 3200 лисиц были зарегистрированы в статистике, и их количество стабильно ниже 4000 в течение 13 лет. Ранее показатели колебались между 5000 и 7000. В Саарланде по-прежнему распространена лисица.

"Стрельба по барсукам" остается относительно стабильной с около 380 животными, убитыми, сообщили охотники. Зафиксирован небольшой рост диких гусей - около 280 животных. Основной причиной увеличения диких гусей является дальнейшее распространение инвазивных видов канадская и египетская гуси.

Количество охотников в Саарланде растет

Малая дичь сельскохозяйственных земель - зайцы, кролики, фазаны и перепела - по-прежнему редко охотятся в Саарланде. Всего было убито 22 барсука и 2 куницы. К концу 2023 года в Саарланде было более 5600 охотников, что на 200 больше, чем в предыдущем году.

Охотники продолжают придавать приоритет охоте на диких кабанов из-за ее роли в контроле потенциальных вспышек АЧС, как заявил Йоханнес Шорр. Резкий рост числа убитых диких кабанов в последнем сезоне охоты - 7230 - является свидетельством этой проактивной меры.

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