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В продолжении своей военной деятельности Израиль встретил и уничтожил двух подозреваемых в взрыве бомбы в регионе Западного берега.

 and  Lauren Adams
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В продолжении своей военной деятельности Израиль встретил и уничтожил двух подозреваемых в взрыве бомбы в регионе Западного берега.

Один из погибших был связан с неудачной попыткой взрыва в машине возле израильского города Гуш Эцион, расположенного к югу от Иерусалима, сообщила армия Израиля. Инцидент произошел, когда взорвалась машина с бомбой на бензоколонке в субботу вечером, в результате чего пострадали солдат и резервист, служивший охранником.

Вторая жертва произошла в поселении Кармеи Цур, к северу от Хеврона, в субботу вечером, как объявила армия. Во время погони машина главы безопасности поселения столкнулась с автомобилем подозреваемого. Он был нейтрализован. Армия Израиля сообщила, что взрыв от взрывного устройства в автомобиле подозреваемого произошел во время столкновения.

Организация ХАМАС, находящаяся в конфликте с Израилем в секторе Газа, приветствовала это как "храброе действие" в южной части оккупированной Западного берега. Исламский джихад, аффилированный с ХАМАС, признал нападавших и назвал это "координированной атакой".

Армия Израиля начала свою миссию на Западном берегу в среду, акцентируя внимание на "борьбе с терроризмом". Погибло около 20 палестинцев, ХАМАС и Исламский джихад признали, что по крайней мере 13 из них были их членами.

Израильские солдаты отступили из нескольких палестинских городов в четверг вечером, но столкновения продолжались в Дженине, долгое время являющемся оплотом радикальных палестинцев. В субботу бронированные израильские машины все еще были видны на в основном пустых улицах Дженина, и слышались выстрелы, как сообщал фотограф агентства AFP.

Кампания по вакцинации от полиомиелита началась в секторе Газа под руководством министерства здравоохранения ХАМАС, Управления верховного комиссара ООН по делам палестинских беженцев (УВКБ ООН) и других гуманитарных организаций. Вакцинация началась в центре Газы, согласно министерству здравоохранения ХАМАС, и планируется продолжить в южной и, наконец, в северной части палестинских территорий.

Израиль согласился на "гуманитарные паузы" для вакцинации от полиомиелита в конфликте в секторе Газа всего несколько дней назад. Ранее был подтвержден первый случай паралича от полиомиелита у ребенка из сектора Газа за 25 лет.

Конфликт в Газе, начавшийся с неожиданно масштабной атаки ХАМАС, признанного террористической организацией США и ЕС, и других исламских боевиков на Израиль 7 октября, привел к гибели 1199 человек и захвату 251 других Израилем.

В ответ Израиль проводит широкие военные операции в секторе Газа. По данным ХАМАС, более 40 600 человек были убиты с тех пор.

Ситуация на Западном берегу, оккупированном Израилем с 1967 года, также ухудшилась с начала войны между Израилем и радикальной палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа. По данным ООН на среду, по крайней мере 637 палестинцев и 19 израильских солдат были убиты с начала войны в Газе.

Европейский союз выразил озабоченность нарастающим насилием в секторе Газа и на Западном берегу, призвав к снижению tensions и возобновлению мирных переговоров. Европейский союз также предоставляет гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта палестинцам, в том числе финансирование кампании по вакцинации от полиомиелита в Газе.

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