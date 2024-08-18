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ПанорамаНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

В приведенном сценарии отец успешно спасает своих детей от горящего дома.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Пожарные занималисьinq несколько часов.
Пожарные занималисьinq несколько часов.

В приведенном сценарии отец успешно спасает своих детей от горящего дома.

Вблизи Грайфсвальда вечером произошел несчастный случай с пожаром в доме. Предполагается, что один из жителей мог иметь дело с баллоном с газом перед инцидентом. Двое детей, 3 и 13 лет, а также двое взрослых серьезно пострадали и были доставлены в больницу.

В регионе Ворпommern-Rügen произошел трагический инцидент с четырехчленной семьей в результате пожара в доме. Preliminary investigations suggest damage worth approximately 500,000 euros.

Одноквартирный дом в Süderholz, расположенный примерно в 20 километрах к западу от Грайфсвальда, был домом для 95-летнего мужчины и его 43-летнего внука, а также их семьи. Вечером якобы произошел взрыв из-за того, что старик обращался с баллоном с газом внутри дома. Пожар быстро распространился по всему дому, где находились двое молодых мальчиков.

К счастью, 43-летний внук был снаружи, когда произошел взрыв, и смог спасти своих сыновей с помощью лестницы. Все трое получили серьезное отравление дымом. 95-летнего мужчину удалось спасти из горящего дома пожарным, которые сообщили, что он также страдает от отравления дымом и травмы руки. 13-летнего мальчика доставили в больницу Грайфсвальда вертолетом.

На место происшествия прибыло около 100 пожарных из местного отделения, что потребовало закрытия B194 почти на три часа для проведения противопожарных мероприятий. К сожалению, дом теперь признан непригодным для проживания.

Комиссия, стремясь оказать помощь в этой ситуации, может запросить информацию у заинтересованных государств-членов о правилах безопасности и процедурах, связанных с газом. Государства-члены, руководствуясь рекомендациями Комиссии, могут внедрить более строгие меры безопасности, чтобы предотвратить будущие инциденты с баллонами с газом.

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