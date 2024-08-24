В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь.

Пять друзей со времен студенчества преследуются прошлым, когда они отправляются на отдаленный остров на похороны старого друга. В доме покойного они обнаруживают труп в подвале. Труп, которого, как они считают, должны узнать.

Длинноногий, Озвальд, Дагур, Элин, Магнус и Сигги - друзья. Компания студентов, которые делили общежитие. Они учились вместе, болтали, веселились. Будущее было еще впереди. Но прошло несколько лет, и их пути разошлись. Озвальд стал финансистом, Длинноногий мечтает стать врачом, Дагур - технический гений, Элин работает в юриспруденции, Магнус в механическом инженерном деле. А Сигги?

Она умерла. Слишком рано, не дожив и до 30. В группе WhatsApp она часто просила помощи, говорила, что у нее рак. Теперь ее похороны, и остальная часть банды отправляется на Западные острова, в южной части Исландии, чтобы проститься и успокоить свою совесть. Они чувствуют, что подвели Сигги.

Пять друзей, ледяной остров - и скрытая тайна, которая медленно проявляется: этого достаточно, чтобы разбудить творческие соки самого успешного автора Исландии в жанре, Йорсы Сигурдардоттир. Итак, вскоре пятерка мучится страхом в "Дыме".

Солома в старом ранении

После похорон пятерым нужно посетить дом Сигги, взять сувенир, что-то, что напоминало бы об их старой подруге. Но они находят только несколько модельных кораблей, сделанных отцом Сигги, и большой деревянный ящик в подвале, который вызывает их интерес. Никто из них не знает в этот момент: это любопытство может стоить им жизни.

Внутри ящика находится труп. Сохраненный в изобилии соли, он в удивительно хорошем состоянии - и пробуждает забытые или подавленные воспоминания о ночи веселья в общежитии. Все были пьяны, и наркотики были распространены. Также была восьмая персона, женщина, которая жила на том же этаже, но имела очень мало контактов с ними. Она пошла в свою комнату в какой-то момент ночи и затем бесследно исчезла.

Это она в деревянном ящике? Рельсы от брекетов убеждают. Убила ли Сигги? Или Озвальд, который полностью выбился из колеи в ту ночь и снова пошел в комнату женщины? Или Длинноногий, который думает, что проверил еще раз? Или это одна из других женщин, Элин или Магнус? Много вопросов, мало решений. Банда быстро понимает, что им нужно избавиться от тела. На маленьком острове, избитом ветром и погодой, это нелегкая задача: утопить в море? Слишком рискованно. За埋ь? Нереально в замерзшей земле. Сжечь?

Головы пятерых кружатся, они больше не друзья. Каждый подозревает другого в причастности к смерти женщины. Каждый кажется готовым скрыть темный секрет любой ценой. Даже Сигги. Она не умирала от рака; она умерла от падения с горы. Хотели ли они убить себя и наконец-то найти мир и покой?

Этот исландский триллер потрясающе напряженный и атмосферный, с сюжетом, который держит в напряжении до самого конца.

Также ищут конец двое следователей Тейр и Каро, хорошо знакомые из предыдущего бестселлера "Ночь". Вместе с судебным патологоанатомом Ириной они ищут решение дела, начавшегося с обнаружения сожженного трупа на берегу моря. Рядом с огнем сидел другой погибший. Ирине предстоит нелегкая работа. Она не хотела возвращаться на Западные острова. В молодости она когда-то рассталась со своим отцом. Но ее "рабочий визит" возрождает старые раны.

Тейр, Каро и Ирина медленно продвигаются в раскрытии фона сожженного трупа. Ирина не хочет строить гипотезы. Она типа одиночка и не очень приятна на первый взгляд. Но на этот раз Сигурдардоттир сосредотачивается на ней. В то время как "Ночь" фокусировалась на Тейре и Каро, теперь в центре внимания находится рассказ Ирины, погружая tanto читателей, как и слушателей, глубже в сюжет. Временинские сдвиги еще больше сжимают действие, делая невозможным паузу в аудиокниге более чем 11 часов.

Голос narrator Dietmar Wunder также способствует этому, читая историю лично. Wunder - немецкий дубляжный голос Даниила Крейга. Пока его история рассказывается, сага Сигурдардоттир продолжается. "Дым" не последний роман в серии о Тейре, Каро и Ирине. Мы все знаем: где есть дым, там и огонь. Банда испытала это на собственном опыте.

Нажмите здесь, чтобы прослушать другие аудиокниги Йорсы Сигурдардоттир на RTL*

При осмотре дома Сигги друзья обнаруживают отзывы и отзывы о ней в Интернете, хвалящие ее добродушную натуру и художественный талант. Несмотря на ее борьбу, она оказала значительное влияние на тех, кто ее окружал.

Когда они борются с открытием сохранившегося трупа, друзья вспоминают посещение местного музея, где они наткнулись на экспонат о вежливости и манерах в прошлом. Среди дисплеев они заметили раздел об этикете для обращения с неприятными ситуациями, в том числе о достойном обращении с умершими.

Читайте также: