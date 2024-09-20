В примечательном достижении, японско-американская бейсбольная звезда Шохей Отани из Лос-Анджелеса Доджерс становится первым членом клуба 50/50.

В этом сезоне Сёhei Оhtani добился поразительного достижения, отправив свой 50-й хоум-ран и украдя 50-й и 51-й базы, став самым быстрым игроком, которому удалось совершить этот 50-50 подвиг. Он добился этого в верхней части седьмого иннинга, набрав наибольшее количество хитов в игре - 5, и сделав 7 RBI, что помогло Доджерам выйти вперед со счетом 14:3.

Выдающейся игрой Оhtani превзошел свой предыдущий рекорд, когда он в одной игре выбил 5 хоум-ранов и украл 5 баз.

В недавнем прошлом ближе всех к достижению желанной отметки 50-50 были Джоселин Акунья-младший из Атланты Брэйвз, который в 2023 году украл 73 базы и выбил 41 хоум-ран, и Алекс Родригес, который в 1998 году в составе Сиэтл Маринерс выбил 42 хоум-рана и украл 46 баз.

Оhtani проявил свои исключительные навыки в течение шести сезонов с Энджелс как мощный бьющий и питчер, дважды став самым ценным игроком Американской лиги. В последнем межсезонье он подписал легендарный контракт на $700 миллионов на 10 лет с Доджерами, что стало значительным рубежом в его карьере.

Несмотря на операцию на локте в межсезонье и отсутствие выступлений в этом сезоне, Оhtani остается фаворитом на получение награды MVP Национальной лиги. Он демонстрирует впечатляющую среднюю результативность ударов - .293, выбивая 50 хоум-ранов и помогая Доджерам добиться отличного результата 90-52, что позволяет им возглавить дивизион NL West.

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Новый контракт Оhtani с Доджерами делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории спорта, продолжая его блистательную карьеру в мире бейсбола. После операции Оhtani продолжает блистать как бьющий, демонстрируя свою любовь к спорту и неукротимую соревновательную дух.

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