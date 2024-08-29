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ОбществоНовостиСкрягие глаза

В поздний осенний период, грязные стили глаз набирают популярность.

Обновлённые '90s Уematicки: любимый туманный тренд возвращается - непринуждённый и идеальный для увядающего лета. Изучите способы включения его в свой обычный распорядок дня.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Дуа Липа демонстрирует деликатный макияж в стиле гранж на MET Gala 2024
Дуа Липа демонстрирует деликатный макияж в стиле гранж на MET Gala 2024

Макияж в стиле 90-х с дымчатыми глазами: переосмысление - В поздний осенний период, грязные стили глаз набирают популярность.

90-е годы подарили нам незабываемые тренды в области красоты, и ни один из них не стал таким знаковым, как дымчатые глаза. Этот темный, дымчатый макияж с ноткой бунтарства возвращается: Поздним летом 2024 года будет актуально "Грязные глаза" - образ, который возрождает первоначальный тренд из легендарных 90-х и переосмысливает его как современный, повседневный макияж.

Что такое "Грязные глаза"?

Это намеренные несовершенства, которые отражают бунтарский дух гранжа, но с более расслабленным настроением. Глубокие, матовые тени для век в оттенках черного, серого или коричневого наносятся в изобилии и могут выглядеть немного неаккуратно. Важно передать эмоции, а не точность. Размытые края и слегка размазанный вид приветствуются - это добавляет непринужденности образу.

Секрет: Этот образ проще создать, чем кажется! Вам понадобится универсальная палетка теней в земляных, темных оттенках, карандаш для подводки глаз и тушь. Тени обильно наносятся на все подвижное веко и слегка растушевываются наружу. Карандаш для подводки наносится близко к линии роста ресниц, а затем слегка растушевывается - не волнуйтесь, если это не идеально, именно это придает образу очарование. finally, подкрутите ресницы тушью - неаккуратные ресницы не только разрешены, но и приветствуются!

Как этот интенсивный образ сочетается с летней яркостью?

Но как этот интенсивный образ вписывается в позднее лето? Легко: В отличие от классических дымчатых глаз, здесь вводятся мягкие оттенки. Например, вместо чистого черного используются оттенки оливкового зеленого или темно-бордового, которые добавляют легкости образу и идеально сочетаются с летней одеждой. Нежный шиммер на веках также может добавить свежести, не теряя при этом ощущения гранжа.

Чтобы предотвратить чрезмерную насыщенность образа, держите остальной макияж минимальным. Легкая, матирующая пудра, легкий румянец и губы в нежных нюдовых тонах позволят глазам стать главным акцентом. Помните: Даже брови должны быть естественными и не слишком четкими, чтобы подчеркнуть непринужденный характер образа "Грязные глаза".

"Грязные глаза" - идеальный летний тренд для тех, кто предпочитает простоту, но при этом хочет сделать заявление. Этот образ добавляет нотку бунтарства к любому стилю и может быть легко интегрирован в повседневную жизнь. Так что гранж, как его представляли Nirvana и 90-е годы, живет снова, переосмысленный и абсолютно актуальный в 2024 году.

Грязные глаза - это ключевая особенность тренда "Грязные глаза", который включает в себя намеренно несовершенные и обильно нанесенные глубокие матовые тени для век в оттенках черного, серого или коричневого. Эти тени могут выглядеть немного неаккуратно с размытыми краями и слегка размазанным видом, добавляя непринужденности образу.

Принятие тренда "Грязные глаза" в позднем лете 2024 года означает использование более мягких оттенков, таких как оливковый зеленый или темно-бордовый, вместо традиционных глубоких тонов, что поможет образу идеально сочетаться с летней одеждой.

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