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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

В потенциале ЕС может ввести таможенные пошлины на электромобильные транспортные средства, происходящие из Китая.

 and  Carmen Simpson
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Германия боролась с введением штрафов для электромобилей, произведенных в Китае, в соответствии со...
Германия боролась с введением штрафов для электромобилей, произведенных в Китае, в соответствии со своей заявленной позицией.

В потенциале ЕС может ввести таможенные пошлины на электромобильные транспортные средства, происходящие из Китая.

Некоторые страны ЕС не смогли заблокировать новые тарифы на китайские электромобили, несмотря на противодействие Германии, возглавляемой канцлером. Однако этот вопрос все еще остается на повестке дня: ЕС теперь имеет право ввести дополнительные пошлины на электромобили из Китая.

Недостаточное количество стран ЕС выразило свое несогласие с этим планом, как подтвердили несколько дипломатов ЕС. Это позволяет Еврокомиссии рассмотреть возможность введения тарифов до 35,3%. Германия не смогла повлиять на решения других стран. Самая населенная страна ЕС проголосовала против тарифов в Брюсселе, но для блокировки плана требовалось большинство не менее 65% стран ЕС, представляющих общее население ЕС. Кроме Германии, против выступили только четыре другие страны-члены.

По словам дипломатов, десять стран ЕС поддержали эту меру, а двенадцать остались нейтральными. Пять стран открыто выразили свое несогласие с тарифами, представляя около 20% населения ЕС.

Изначально правительство Германии было разделено по этому вопросу, но канцлер Олаф Шольц принял решение незадолго до голосования. Министерства финансов и транспорта, возглавляемые партией FDP в правительственной коалиции "Светофор", выступали за голосование "против" от Германии в Брюсселе. Шольц также выразил обеспокоенность возможными ответными тарифами. С другой стороны, министерства экономики и иностранных дел, возглавляемые "Зелеными", выступали за воздержание, чтобы продолжать переговоры с Китаем.

Европейская комиссия объявила о возможных тарифах после расследования, согласно которому Пекин манипулирует рынком ЕС, субсидируя электромобили. То, будут ли эти импортные пошлины введены в начале ноября, зависит от Комиссии. Однако если будет достигнуто соглашение с Китаем, тарифы могут быть отменены.

Из-за многочисленных воздержаний в пятницу не было сформировано четкого большинства в пользу тарифов. В результате 27 стран ЕС не смогли выпустить совместное заявление.

Отсутствие достаточного противодействия со стороны стран ЕС позволило Еврокомиссии рассмотреть возможность введения тарифов до 35,3% на электромобили из Китая. Несмотря на противодействие Германии и голос "против" от самой населенной страны ЕС, лишь немногие другие страны-члены присоединились к голосованию против предлагаемых тарифов.

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