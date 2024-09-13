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В последние несколько десятилетий китайские рабочие обычно выбирали досрочный выход на пенсию.

На протяжении нескольких десятилетий китайские рабочие традиционно завершали свою трудовую деятельность сравнительно в молодом возрасте: 60 лет для мужчин и sometimes как рано как 50 для женщин.

 and  Viktoria Klein
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Пожилые люди отдыхают в городском парке, расположенном в городе Фуян, в восточной части провинции...
Пожилые люди отдыхают в городском парке, расположенном в городе Фуян, в восточной части провинции Аньхуй.

В последние несколько десятилетий китайские рабочие обычно выбирали досрочный выход на пенсию.

Китайское правительство готовится изменить сценарий, так как законодательство, принятое в пятницу, вскоре вступит в силу. Это законодательство направлено на постепенное повышение пенсионного возраста в течение 15 лет, начиная с 1 января, как сообщает государственное информационное агентство "Синьхуа".

До этого мужчины в городских районах могли уходить на пенсию в 60 лет и получать пенсию, женщины - в 50 или 55 лет в зависимости от профессии. Новое законодательство постепенно повышает пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и до 55 и 58 лет для женщин соответственно.

Законодательство, поддержанное высшим законодательным органом страны после сигнала от значительного коммунистического партийного органа в июле, также предусматривает планы по увеличению минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсионных выплат, с 15 до 20 лет, с изменениями, запланированными на 2030 год.

Кроме того, это законодательство предлагает гибкость в пенсионном возрасте, в основном для тех, кто завершил минимальный трудовой стаж.

Это изменение, которое правительство рассматривало в течение примерно десяти лет, происходит в то время, когда экономика Китая замедляется, а правительство сталкивается с растущими вызовами старения населения и кризисом финансирования пенсий.

Это объявление вызвало широкие дискуссии и критику в китайских социальных сетях.

Некоторые пользователи социальных сетей выразили надежду, что изменения не будут слишком радикальными и что будет какая-то гибкость. Один комментарий на платформе, подобной Weibo, собрал тысячи лайков, в котором говорилось: "Я не возражаю, если будет возможность уйти на пенсию или нет в соответствии с нашим желанием".

Однако другие выразили недовольство отсрочкой получения пенсии и дополнительными годами работы, а также обеспокоенность тем, как эта политика может усложнить уже напряженный рынок труда в Китае, где уровень безработицы среди молодых людей остается высоким.

"Отсрочка выхода на пенсию означает, что вы не можете получить пенсию, пока вам не исполнится 63 года, но это не значит, что у всех будет работа до этого возраста!" - написал один пользователь.

Недавно государственные СМИ Китая хвалили это ожидаемое изменение как срочную и необходимую реформу устаревшей системы, подчеркивая, что предыдущая политика не менялась с 1950-х годов, когда уровень жизни и образование были ниже.

"Текущая система выхода на пенсию не менялась в течение 73 лет. Особенно после начала реформ и открытости (примерно с 1978 года), демографическая, экономическая и социальная обстановка кардинально изменилась", - сказал демограф Юань Синь, которого цитировали на этой неделе.

По словам Юаня, который является заместителем главы Китайской ассоциации населения и демографом Нанкайского университета в Тяньцзине, текущий пенсионный возраст в Китае не соответствует нынешним "национальным реалиям" и новому нормальному состоянию будущего экономического и социального развития.

Пенсионный возраст в Китае ниже, чем в многих других крупных экономиках. Средний стандартный пенсионный возраст в странах ОЭСР в 2022 году составлял 63,6 лет для женщин и 64,4 лет для мужчин.

Другие страны также сталкивались с проблемами управления пенсионным возрастом. В 2023 году во Франции произошли массовые протесты в ответ на попытку правительства повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. В США ведутся дебаты о реформе пенсий, в том числе о повышении пенсионного возраста и стимулировании пенсионеров, которые откладывают получение выплат до достижения 70 лет.

Демографические и экономические вызовы

Эти изменения происходят в то время, когда китайское руководство все больше обеспокоено демографическими вызовами, которые экономисты предупреждают, что могут привести Китай к ловушке "старения до обогащения".

Население Китая сокращается уже два года подряд, а уровень рождаемости в 2023 году достиг самого низкого уровня с момента основания Коммунистического Китая в 1949 году, несмотря на отмену политики "одна семья - один ребенок" в 2016 году и правительственные инициативы по стимулированию рождаемости.

По данным министерства гражданских дел, к концу прошлого года в Китае насчитывалось 297 миллионов человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет более 20% населения.

Демографы предсказывают, что к 2030-2035 годам доля пожилых людей в общей численности населения превысит 30%, а к середине века превысит 40%, сделав Китай "суперстарой страной".

Эти прогнозы побудили правительство усилить efforts по расширению услуг по уходу за пожилыми людьми и укреплению частного сектора для создания "серебряной экономики".

Также усиливается внимание на способность пенсионной системы Китая справляться с сокращающейся рабочей силой и растущим числом пожилых людей.

В 2019 году Китайская академия социальных наук, ведущий правительственный think tank, прогнозировала, что государственный пенсионный фонд Китая исчерпает средства к 2035 году из-за сокращающейся рабочей силы. Влияние долгосрочных ограничений, связанных с пандемией, которые истощили финансы местных правительств, может усугубить дефицит пенсий.

В 2021 году тысячи пожилых людей протестовали в нескольких крупных городах против значительных сокращений выплат по медицинскому страхованию, опасаясь, что местные правительства используют их индивидуальные счета для восполнения пробелов в государственном пенсионном фонде.

Даже для людей трудоспособного возраста поиск работы остается серьезной проблемой после пандемии и различных правительственных кампаний по ужесточению контроля над отраслями в последние годы. В июле уровень безработицы среди молодежи в возрасте 16-24 лет, не являющейся учащейся, составил 17,1%, а среди тех, кто в возрасте 25-29 лет, составил 6,5%, согласно государственным СМИ.

Работодатели продолжают сокращать наем на фоне замедления экономики, и люди, в частности в секторе высоких технологий, отмечают дискриминацию по возрасту при найме лиц старше 35 лет.

Новые руководящие принципы также побуждают правительство стимулировать занятость молодежи и предпринимательство, усиливать продвижение рабочих мест для пожилых работников и укреплять управление и предотвращение дискриминации по возрасту на рабочем месте.

Материалы для этого отчета были предоставлены Джойси Цзян из CNN.

Новое законодательство о пенсиях в Китае, затрагивающее как мужчин, так и женщин, может потенциально повлиять на мировые нормы пенсионного возраста, так как оно приближает пенсионный возраст Китая к средним стандартам ОЭСР.

Мировое сообщество наблюдает за действиями Китая по преодолению демографических вызовов, таких как старение населения и кризис финансирования пенсий, которые могут вдохновить подобные дискуссии и реформы в других странах, сталкивающихся с аналогичными проблемами.

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