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Главные темыНовостиДнепропетровск

В последние недели Украина пережила одно из самых тяжелых нападений со стороны России.

По словам президента Украины Володмира Зеленского, Россия якобы причинила не менее четырех смертей и значительно нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины путем интенсивных воздушных наступлений. Он описал это как многосоставной удар, в котором использовалось более ста различных типов...

 and  Elizabeth Wells
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Люди в настоящее время находятся на станции метро в Киеве, ожидая прекращения воздушных атак.
Люди в настоящее время находятся на станции метро в Киеве, ожидая прекращения воздушных атак.

В последние недели Украина пережила одно из самых тяжелых нападений со стороны России.

Зеленский призывает западных союзников сотрудничать с Украиной в борьбе с российскими дронами и другими воздушными врагами. По его словам, сотрудничество с воздушными силами и F-16 наших европейских соседей, а также наша противовоздушная оборона может значительно сократить жертвы в различных регионах Украины.

С другой стороны, Министерство обороны России заявило в Telegram, что они поразили все назначенные цели в крупном ракетном и дроновом нападении на инфраструктуру Украины. Министерство представило нападение как "массированный удар" с использованием "высокоточного дальнобойного оружия" на "критические энергетические объекты", такие как электростанции в девяти регионах и газовые компрессорные станции в трех регионах.

Министерство также объявило, что во время нападений на аэродромы в Киеве и Днепропетровске были поражены "склады европейских поставок воздушных сил".

Укрэнерго, государственный энергетический оператор Украины, признало отключения электроэнергии, и нарушения движения поездов последовали. "Несколько повреждений в энергетическом секторе" были сообщены Зеленским, и работы по восстановлению уже начались.

Воздушные тревоги были объявлены по всей Украине. В Киеве журналисты агентства новостей AFP сообщили о множестве взрывов из-за систем ПВО, что побудило жителей укрыться в метро. Корреспонденты AFP видели черный дым над столицей. Официальные лица подтвердили, что инфраструктура энергетики Киева была атакована дронами и ракетами, что привело к одному ранению. Различные части столицы испытывали перебои с электроэнергией утром.

Губернатор Днепропетровской области Сергий Лысак назвал нападение масштабным, с взрывами слышимыми в Днепре и Кривом Роге. 69-летний мужчина скончался, согласно онлайн-сообщению Лысака.

Губернатор Запорожской области Иван Федоров подтвердил гибель гражданского лица в регионе из-за нападений. "Враг обстрелял частный дом", - уточнил он.

Мэр северного города Луцк Игорь Полищук сообщил, что многоквартирный дом был поражен "огнем врага", что привело к одной смерти.

В Шытомыре было сообщено об одном погибшем и многочисленных раненых в центральном украинском регионе.

В Львове были атакованы энергетические объекты, как сообщил губернатор Максим Коцицкий в Telegram. Это привело к "отдельным отключениям электроэнергии" в Львове и регионе.

Ранее губернатор Полтавской области Филипп Проньин сообщил, что пять человек были ранены в нападении на промышленный объект.

Авторитеты Харьковской области сообщили о смерти жителя из-за обстрела Россией ракетами утром в понедельник, хотя неясно, связана ли эта инцидент с нападениями дронов и ракет.

Польская армия сообщила о нарушении польского воздушного пространства после последней волны российских нападений. "Мы, возможно, имеем дело с вторжением летательного аппарата на территорию Польши", - сказал генерал Мачей Клиш. "Объект, скорее всего, дрон", был подтвержден "по крайней мере тремя радарами", прежде чем исчезнуть с радаров ранним утром.

Россия начала свою агрессивную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Воздушные силы Москвы часто проводят смертельные атаки на соседнюю Украину. В последнее время Россия сосредоточилась на целенаправленных нападениях на энергетические объекты. Зеленский уже давно призывает союзников срочно поставлять новые системы ПВО.

В ответ на российские нападения губернатор Днепропетровской области Сергий Лысак сообщил о взрывах в Днепре и Кривом Роге, в результате чего скончался 69-летний мужчина.

В рамках российского нападения министерство заявило, что они атаковали "склады европейских поставок воздушных сил" в Днепропетровске.

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