В последний момент возникает захватывающая конфронтация, которая приводит к значительному сдвигу власти.

Необычная ситуация находит Вашингтон Коммандерс процветающим, имеющим одну из лучших команд НФЛ после четырех игр. Большая часть заслуг принадлежит новичку, квотербеку Джейдену Даниелсу. Несмотря на свой статус новичка, Даниелс демонстрирует хладнокровие ветерана, уже устанавливая рекорды лиги.

Взглянув назад, Коммандерс, возможно, предпочли бы избежать воспоминаний. Однако небольшой взгляд в прошлое необходим, чтобы размышлять о "а что если бы". Наслаждались бы они той же радостью в Вашингтоне, как не делали уже давно? Могли бы возглавить NFC East после четырех игр? Могла бы майка Джейдена Даниелса стать самой популярной в лиге? Нет, нет и нет.

Эта ситуация никогда не произошла бы, если бы не ключевой момент в матче Коммандерс против Нью-Йорк Джетс 24 декабря прошлого года. С секундами, оставшимися до конца матча, Вашингтон цеплялся за преимущество 28:27, но Джетс все еще имели последний шанс перевернуть игру в свою пользу. Кикер Грег Зуерлейн должен был забить 54-ярдовый филд-гол, чтобы выиграть матч. Давление было огромным, особенно на холодном воздухе. Но Зуерлейн остался непреклонным, забив удар, обеспечив победу Нью-Йорка 30:28.

Эта разрывающая сердце поражение в рождественский вечер, возможно, оказалось лучшим подарком в перспективе для Коммандерс. С результатом 4:11 они не дотянули до результата 5:10. Более того, Вашингтон потерпел два поражения в последних двух играх основного раунда против Сан-Франциско и Далласа, закончив сезон всего с четырьмя победами в 17 матчах, уступив только Каролине Пантерс (2:15).

Дорога Коммандерс к Даниелсу

Меньше успешные команды получают первый выбор на талантливом драфте в основных североамериканских лигах - теоретически, чтобы дать каждой команде шанс стать чемпионами. С последним местом, Коммандерс были вторыми в очереди в апреле и выбрали квотербека Джейдена Даниелса. Если матч закончился победой Вашингтона и результатом 5:10, они бы занимали более низкое место среди худших команд. Очень желанный Джейден Даниелс был бы недоступен для них.

Но вот мы с Даниелсом в Вашингтоне, и, к радости фанатов и экспертов, он делает волны. За четыре игры он продемонстрировал властную присутствие, желание взять на себя ответственность и склонность к риску. Его стиль превосходит его статус новичка, предполагая годы опыта игр и встреч.

Он "не выглядит как новичок", - замечает легендарный Том Брэди. И такое одобрение от самого титулованного игрока в истории НФЛ подобно рыцарскому званию в этом спорте.

По словам Брэди, Даниелс имеет "полный контроль" над своей атакой, распределяя мяч между многочисленными ресиверами и беря на себя контроль над мячом. В общем, он преуспевает в различных ролях, толкая свою команду на вершину NFC East.

Оживленная франшиза

Брэди не единственный, кто выражает энтузиазм по поводу молодого квотербека. Даниелс быстро преобразил НФЛ, очаровывая зрителей и аналитиков в равной степени. Он установил новые рекорды и, возможно, более впечатляюще, вернул к жизни борющуюся франшизу, как подчеркивается на ESPN.com.

Коухерд хвалит "прекрасную историю" Даниелса. Коухерд - известный спортивный радио- и телеведущий в США, известный своей трехчасовой ежедневной программой "The Herd with Colin Cowherd", которая транслируется tanto на радио, как и на телевидении. Ностальгически Коухерд вспоминает, что Вашингтон был его "любимой командой" в 70-х.

Между 1983 и 1992 годами франшиза трижды побеждала в Супербоуле под руководством легендарного тренера Джо Гиббса. Однако тренд изменился под руководством владельца Дана Снайдера с начала тысячелетия, что привело к двадцати годам тьмы. Но теперь, утверждает Коухерд, команда нашла новую жизнь. Взволнованные фанаты напоминают "Золотой штат Уорриорз до Стефа Керри".

Для контекста, баскетбольная команда из Сан-Франциско завоевала популярность в течение многих лет, выиграв чемпионат NBA в сезоне 1974/75. Победа Уорриорз над фаворитом Вашингтон Буллз в всего четырех играх остается одним из самых значительных сюрпризов в истории лиги. Уорриорз выдержали 40-летнюю засуху, но их фортуна изменилась в 2015 году, под руководством Стефа Керри, выбранного в 2009 году. Они выиграли еще три титула к 2022 году.

Статистические прорывы подобны сезону чемпионов

Хотя еще рано писать другую историю успеха с Джейденом Даниелсом в главной роли, одно ясно: хайп и волнение вернулись, особенно после двух подряд побед на выезде в Цинциннати и Аризоне. Это последний раз, когда Вашингтон Коммандерс добился такого успеха в сезоне 1991/92.

Исключительное пасовое выступление Даниелса в НФЛ действительно заслуживает внимания. Установив рекорд, он добился беспрецедентного процента завершенных передач 82,1% в первых четырех играх. Этот ошеломляющий показатель привел "Sports Illustrated" к тому, что его назвали "невероятной цифрой". Более того, он поддерживал минимальный процент завершенных передач 85% в победах над Цинциннати и Аризоной, чего никогда не делал и не добивался ни один квотербек НФЛ в двух последовательных играх.

Но Даниалс - не просто талантливый пасёр; он также грозный бегун. Он уже четырежды пересекал линию ворот и набрал в сентябре 218 ярдов. В результате, Даниалс стал безоговорочным победителем награды "Новичок месяца", а "Спортс Иллюстрейтед" назвал его на другом уровне по сравнению с другими новичками.

Несмотря на признание и ликование, Даниалс сохраняет удивительное хладнокровие, замечая: "Вы можете говорить что угодно, я все равно новичок". На недавней пресс-конференции он предпочел молчать и позволить другим хвалить его, вместо этого предпочтя позволить своей игре на поле говорить за себя. На этот раз его цель - защита Кливленда на домашнем стадионе.

В этом возрожденном сезоне Вашингтон Коммандерс не только лидируют в NFC East, но и устанавливают рекорды НФЛ, а новичок квотербек Джейден Даниелс побил рекорд процента завершенных пасов с поразительным 82,1% в первых четырех играх. Это выдающееся выступление принесло ему награду "Новичок месяца" и заставило фанатов и экспертов говорить о выдающемся квотербеке команды.

По мере того, как Коммандерс продолжают свою победную серию, их сравнивают с "Золотой командой" 2015 года с Стифеном Карри, и легенды НФЛ, такие как Том Брэди, замечают и хвалят молодой талант. Брэди, в своих наблюдениях, хвалит "полный контроль" Даниелса над нападением и его разнообразный стиль игры, отдавая ему должное за успех команды.

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