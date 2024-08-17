Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

В последнее время полиция Саара все чаще использует электрошоки.

Электрические разряды из тазера временно выводят из строя нападающих на несколько секунд, и часто само наличие устройства действует как сдерживающее средство в контексте правоприменения.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

- В последнее время полиция Саара все чаще использует электрошоки.

Полиция Саарланда использовала устройства Taser 31 раз в течение предыдущего года. Это на четыре случая больше, чем в предыдущем году, как сообщило полицейское управление Саарланда агентству dpa по запросу. В 2024 году было дополнительно 68 случаев, когда применение дистанционных электрических импульсных устройств только угрожалось. Данные за первый полугодие 2025 года недоступны.

В целом, у полиции Саарланда есть 100 единиц Taser, что гарантирует наличие одного устройства почти в каждой патрульной команде, как сообщило управление. Полиция Саарланда использует дистанционные электрические импульсные устройства с 2020 года.

Порезы на поверхности кожи в 14 случаях

В прошлом году 14 человек получили "порезы на поверхности кожи, в том числе покраснение и проколы от наконечников стрел, пронзающих кожу", в результате использования Tasera. В одном случае была дополнительная травма. Природа вторичной травмы в этом случае оставалась неясной. Вторичная травма обычно относится к падению, уточнил спикер.

Электрошоковое оружие предназначено для специальных угрожающих ситуаций, когда другие методы вмешательства, скорее всего, окажутся неэффективными, как считают в полиции. Человек может быть временно парализован на несколько секунд после попадания двух электродных дротиков из электрического устройства.

Увеличение использования Tasera полицией Саарланда привело к 14 случаям порезов на поверхности кожи у людей в прошлом году. Тем не менее, Taser используется в специальных угрожающих ситуациях, когда другие методы могут оказаться неэффективными, временно парализуя людей на несколько секунд.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта
Федеральные земли Германии

Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта

Лицевойyside задачей финансирования улучшений общественного транспорта и возросших расходов на уход за детьми, подобно многочисленным муниципалитетам, Хайдельберг рассматривает жесткие сокращения бюджета. Мэр предлагает решения.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

"Безопасность всех людей гарантирована" после инцидента с пожаром на съемочной площадке.
Общество

"Безопасность всех людей гарантирована" после инцидента с пожаром на съемочной площадке.

Во время производства музыкального видео с участием Paris Hilton возгорание произошло рядом с её трейлером. Удивительно, но никто не пострадал.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно