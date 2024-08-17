- В последнее время полиция Саара все чаще использует электрошоки.

Полиция Саарланда использовала устройства Taser 31 раз в течение предыдущего года. Это на четыре случая больше, чем в предыдущем году, как сообщило полицейское управление Саарланда агентству dpa по запросу. В 2024 году было дополнительно 68 случаев, когда применение дистанционных электрических импульсных устройств только угрожалось. Данные за первый полугодие 2025 года недоступны.

В целом, у полиции Саарланда есть 100 единиц Taser, что гарантирует наличие одного устройства почти в каждой патрульной команде, как сообщило управление. Полиция Саарланда использует дистанционные электрические импульсные устройства с 2020 года.

Порезы на поверхности кожи в 14 случаях

В прошлом году 14 человек получили "порезы на поверхности кожи, в том числе покраснение и проколы от наконечников стрел, пронзающих кожу", в результате использования Tasera. В одном случае была дополнительная травма. Природа вторичной травмы в этом случае оставалась неясной. Вторичная травма обычно относится к падению, уточнил спикер.

Электрошоковое оружие предназначено для специальных угрожающих ситуаций, когда другие методы вмешательства, скорее всего, окажутся неэффективными, как считают в полиции. Человек может быть временно парализован на несколько секунд после попадания двух электродных дротиков из электрического устройства.

Увеличение использования Tasera полицией Саарланда привело к 14 случаям порезов на поверхности кожи у людей в прошлом году. Тем не менее, Taser используется в специальных угрожающих ситуациях, когда другие методы могут оказаться неэффективными, временно парализуя людей на несколько секунд.

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