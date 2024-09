В последнее время Израиль наносит авиаудары по другому жилому району Бейрута.

Израиль усилил атаки на цели «Хезболлы» в Ливане и пообещал продолжать оказывать давление на радикальную исламскую группировку, контролируемую Ираном. Военный начальник Израиля заявил, что «Хезболле» не следует давать передышки. В ответ «Хезболла» заявила, что атаковала военные объекты Израиля.

Неспокойная ситуация вызывает опасения о полномасштабном конфликте на Ближнем Востоке. Командир «Хезболлы» стал целью израильского авиаудара в Южном Бейруте, согласно данным ливанских служб безопасности. Ибрахим Кубайси, высокопоставленный член ракетного подразделения «Хезболлы», якобы был убит в результате удара. Израильская армия признала проведение целевого удара в Бейруте, но не предоставила подробностей.

Израиль сосредотачивает внимание на северной границе

Удар по зданию в оживленном районе Гобейри пришелся в результате авиаудара. Главнокомандующий Израиля, Херци Халеви, заявил, что ситуация требует постоянных интенсивных действий на всех уровнях. Израильская армия заявила, что в течение ночи были поражены многочисленные цели «Хезболлы», в результате чего, по данным ливанских властей, погибли 558 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины. 1835 человек получили ранения, и десятки тысяч были вынуждены покинуть Южный Ливан.

Спикер израильской армии, Авихай Адраа, написал в X: "Фighter jets attacked Hezbollah targets in southern Lebanon, including rocket launch sites, military buildings, and weapons depots." «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку нескольких военных целей Израиля в течение ночи, в том числе взрывного завода в 60 километрах от побережья и авиабазы Мегиддо возле Афулы трижды.

Израиль уже почти год борется с палестинской террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. «Хезболла» часто запускает ракеты из Южного Ливана в Израиль в поддержку ХАМАС.

"Ситуация очень опасная"

США призвали своих граждан покинуть Ливан, пока еще есть возможность. Более 30 международных рейсов в Бейрут и из него были отменены, согласно сайту аэропорта Рафика Харири. Некоторые ливанские больницы испытывают трудности с приемом раненых, согласно представителю Всемирной организации здравоохранения в Ливане. Мэтью Салтмарш, представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявил: "Мы говорим о десятках тысяч перемещенных лиц в Ливане, но мы ожидаем, что эти числа возрастут".

В результате интенсивных израильских атак на Ливан погибли также два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Организация выразила "шок и глубокую скорбь" в связи со смертью своих сотрудников, согласно УВКБ. Дом 12-летнего ветерана организации в восточной части страны был поражен израильской ракетой, в результате чего погиб ее младший сын. Другой сотрудник был убит в офисе в прибрежном городе Тире. УВКБ "потрясена смертью наших коллег".

Несмотря на это, Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности, выразил оптимизм в отношении возможности найти дипломатическое решение. "Я верю, что мы можем найти способ продвинуться вперед к деэскалации (...) и восстановить мир на северной границе между Израилем и Ливаном, и найти дипломатическое решение, которое позволит людям вернуться в свои дома".

Последнее обострение увеличивает вероятность конфронтации между США, союзником Израиля, и региональной силой Иран, которая поддерживает прокси-группы, такие как «Хезболла» в Йемене, Ираке и вооруженные группы в Ираке. «Хезболла» понесла значительные потери на прошлой неделе, когда тысячи ее коммуникационных устройств взорвались. Израиль еще не признал или не опроверг свою причастность.

Способность «Хезболлы» к обороне

Офис СМИ «Хезболлы» заявил, что Израиль сбрасывает опасные штрих-коды на листовках над Восточным Бекка-Валли в Ливане. Сканирование штрих-кода на мобильном телефоне может "извлечь всю информацию" из устройства. Сначала не было комментариев от израильской армии. Офис СМИ «Хезболлы» не предоставил дальнейших подробностей о листовках.

Разведывательные и технологические возможности Израиля намного превосходят возможности «Хезболлы» и ХАМАС. Согласно израильской армии, в последнем нападении было выпущено около 55 ракет, и большинство из них было перехвачено. ТENS OF THOUSANDS OF PEOPLE HAD TO BE EVACUATED IN NORTHERN ISRAEL DUE TO HEZBOLLAH ATTACKS. Целью израильского правительства является возвращение людей в свои дома. Израиль имеет варианты, такие как invasion of Southern Lebanon и escalation of air strikes.

Несмотря на недавние значительные потери, эксперты считают, что «Хезболла» все еще способна защищаться в такой ситуации. «Хезболла» была создана в 1982 году Иранской Revolutionary Guard для сопротивления израильской оккупации Ливана. Она считается более могущественной, чем ХАМАС в Газе. Однако некоторые инсайдеры argue that «Хезболла» не заинтересована в ведении полномасштабной войны против Израиля.

Европейский Союз выразил обеспокоенность растущей напряженностью между Израилем и «Хезболлой», призвав к деэскалации и диалогу, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт. Признавая значительное влияние Европейского Союза в международных делах, Израиль запросил поддержку и сотрудничество от своих европейских союзников в управлении кризисом.

