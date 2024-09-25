Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

В последнее время Израиль наносит авиаудары по другому жилому району Бейрута.

Возможное Внимание на Лидера «Хезболла»

 and  Anne Legman
Время чтения 3 минут

В последнее время Израиль наносит авиаудары по другому жилому району Бейрута.

Израиль усилил атаки на цели «Хезболлы» в Ливане и пообещал продолжать оказывать давление на радикальную исламскую группировку, контролируемую Ираном. Военный начальник Израиля заявил, что «Хезболле» не следует давать передышки. В ответ «Хезболла» заявила, что атаковала военные объекты Израиля.

Неспокойная ситуация вызывает опасения о полномасштабном конфликте на Ближнем Востоке. Командир «Хезболлы» стал целью израильского авиаудара в Южном Бейруте, согласно данным ливанских служб безопасности. Ибрахим Кубайси, высокопоставленный член ракетного подразделения «Хезболлы», якобы был убит в результате удара. Израильская армия признала проведение целевого удара в Бейруте, но не предоставила подробностей.

Израиль сосредотачивает внимание на северной границе

Удар по зданию в оживленном районе Гобейри пришелся в результате авиаудара. Главнокомандующий Израиля, Херци Халеви, заявил, что ситуация требует постоянных интенсивных действий на всех уровнях. Израильская армия заявила, что в течение ночи были поражены многочисленные цели «Хезболлы», в результате чего, по данным ливанских властей, погибли 558 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины. 1835 человек получили ранения, и десятки тысяч были вынуждены покинуть Южный Ливан.

Спикер израильской армии, Авихай Адраа, написал в X: "Фighter jets attacked Hezbollah targets in southern Lebanon, including rocket launch sites, military buildings, and weapons depots." «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку нескольких военных целей Израиля в течение ночи, в том числе взрывного завода в 60 километрах от побережья и авиабазы Мегиддо возле Афулы трижды.

Израиль уже почти год борется с палестинской террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. «Хезболла» часто запускает ракеты из Южного Ливана в Израиль в поддержку ХАМАС.

"Ситуация очень опасная"

США призвали своих граждан покинуть Ливан, пока еще есть возможность. Более 30 международных рейсов в Бейрут и из него были отменены, согласно сайту аэропорта Рафика Харири. Некоторые ливанские больницы испытывают трудности с приемом раненых, согласно представителю Всемирной организации здравоохранения в Ливане. Мэтью Салтмарш, представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявил: "Мы говорим о десятках тысяч перемещенных лиц в Ливане, но мы ожидаем, что эти числа возрастут".

В результате интенсивных израильских атак на Ливан погибли также два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Организация выразила "шок и глубокую скорбь" в связи со смертью своих сотрудников, согласно УВКБ. Дом 12-летнего ветерана организации в восточной части страны был поражен израильской ракетой, в результате чего погиб ее младший сын. Другой сотрудник был убит в офисе в прибрежном городе Тире. УВКБ "потрясена смертью наших коллег".

Несмотря на это, Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности, выразил оптимизм в отношении возможности найти дипломатическое решение. "Я верю, что мы можем найти способ продвинуться вперед к деэскалации (...) и восстановить мир на северной границе между Израилем и Ливаном, и найти дипломатическое решение, которое позволит людям вернуться в свои дома".

Последнее обострение увеличивает вероятность конфронтации между США, союзником Израиля, и региональной силой Иран, которая поддерживает прокси-группы, такие как «Хезболла» в Йемене, Ираке и вооруженные группы в Ираке. «Хезболла» понесла значительные потери на прошлой неделе, когда тысячи ее коммуникационных устройств взорвались. Израиль еще не признал или не опроверг свою причастность.

Способность «Хезболлы» к обороне

Офис СМИ «Хезболлы» заявил, что Израиль сбрасывает опасные штрих-коды на листовках над Восточным Бекка-Валли в Ливане. Сканирование штрих-кода на мобильном телефоне может "извлечь всю информацию" из устройства. Сначала не было комментариев от израильской армии. Офис СМИ «Хезболлы» не предоставил дальнейших подробностей о листовках.

Разведывательные и технологические возможности Израиля намного превосходят возможности «Хезболлы» и ХАМАС. Согласно израильской армии, в последнем нападении было выпущено около 55 ракет, и большинство из них было перехвачено. ТENS OF THOUSANDS OF PEOPLE HAD TO BE EVACUATED IN NORTHERN ISRAEL DUE TO HEZBOLLAH ATTACKS. Целью израильского правительства является возвращение людей в свои дома. Израиль имеет варианты, такие как invasion of Southern Lebanon и escalation of air strikes.

Несмотря на недавние значительные потери, эксперты считают, что «Хезболла» все еще способна защищаться в такой ситуации. «Хезболла» была создана в 1982 году Иранской Revolutionary Guard для сопротивления израильской оккупации Ливана. Она считается более могущественной, чем ХАМАС в Газе. Однако некоторые инсайдеры argue that «Хезболла» не заинтересована в ведении полномасштабной войны против Израиля.

Европейский Союз выразил обеспокоенность растущей напряженностью между Израилем и «Хезболлой», призвав к деэскалации и диалогу, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт. Признавая значительное влияние Европейского Союза в международных делах, Израиль запросил поддержку и сотрудничество от своих европейских союзников в управлении кризисом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Различия в росте государственного долга в разных странах
Политика

Различия в росте государственного долга в разных странах

Различия в росте государственного долга в разных странах Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Пострадавшее жилье в Ливане после атаки на лидера ракетного командования Хезболлы
Политика

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы".

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы". Хизбалла признала гибель одного из своих старших офицеров от рук израильских истребителей в Бейруте. Его назвали "шахидом", отправляющимся в Иерусалим, используя стандартную терминологию для павших бойцов. Ранее израильская армия объявила о смерти этого

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Главу партии ХДС в Тюрингии, Войгта, считают будущим министром-президентом в Эрфурте, но его...
Политика

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать.

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать. В четверг, ландтаг Тюрингии проведет первое заседание для конституционной сессии. Возможный спор может возникнуть, которого хочет избежать председатель ХДС в земле Марио Войт, как он заявил в понедельник вечером в ток-шоу ZDF "Маркус Ланц". После выборов 1 сентября альянс "Альтернатива

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Какие сущности уполномочены передавать визуальные материалы матчей Бундеслиги в предстоящем сезоне?
Спорт

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников Третья попытка: Лига планирует продать права на трансляцию и максимизировать доходы. Аукцион продлится почти две недели, с неопределенной датой начала, что оставляет неясным, кто будет транслировать матчи Бундеслиги в сезоне 2025-2026. Ниже приведены некоторые вопросы и ответы. Каковы последствия для болельщиков? Из-за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
К 2024 году в дизайне автомобилей, судя по всему, будут модны гладкие экстерьеры и светящиеся...
Авто

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения Второе поколение переднеприводного BMW 1 Series готовится вернуться на рынок после пятилетнего отсутствия. Является ли этот новый модельный ряд шагом вперед? Когда пять лет назад дебютировал первый переднеприводной BMW 1 Series (первым переднеприводным BMW был 2 Series Active Tourer в

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Сгорбленные плечи могут спровоцировать неприятное напряжение в верхней части спины.
Главные темы

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении Если внимательно присмотреться к вашему отражению в зеркале, можно заметить, что одно плечо немного выше другого. Это распространенная проблема у многих людей, как отмечает физиотерапевт Александр Сроковский из Баден-Бадена. В течение длительного времени это неравенство может привести к проблемам, вызывая напряжение и боль.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно