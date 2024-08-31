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В последнее время Бразилия пережила самую сильную засуху.

 and  Alex Stellmacher
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В последнее время Бразилия пережила самую сильную засуху.

Эта страна, Бразилия, переживает самую серьезную засуху в своей истории, согласно данным Национального центра мониторинга природных катастроф (Cemaden), опубликованным в новостном источнике G1. Более одной трети ее территории, что составляет около трех миллионов квадратных километров, страдает от крайней засухи. Эта засуха является самой интенсивной и обширной с момента начала систематического ведения записей в 1950 году.

Ученый Ана Паула Кунья из Cemaden отметила: "Мы никогда не видели такой обширной и интенсивной засухи раньше". Ранее засухи поражали изолированные регионы, но на этот раз проблема носит массовый характер. "Это серьезное испытание для страны", - добавила она.

В результате, несколько северных городов оказались изолированными из-за непроходимых рек из-за низкого уровня воды. Кроме того, находится под угрозой гидрогенерация электроэнергии. Во многих регионах Южной Америки бушуют пожары, вызывающие проблемы с дыханием у жителей.

Ученые связывают эту экстремальную засуху с сочетанием факторов. Явление Эль-Ниньо повышает температуру и, в частности, на севере, уменьшает количество осадков. Наличие стационарных высокого атмосферного давления препятствует прохождению холодных фронтов, которые потенциально могли бы принести дождь. Нагревание северной тропической Атлантики продлевает сухой период.

История засух в Бразилии никогда не была такой серьезной, как нынешняя, с ученым Ана Паула Кунья из Cemaden, отмечающей, что это самая интенсивная и обширная засуха, которую страна когда-либо испытывала с момента начала систематического ведения записей в 1950 году. Эта историческая засуха привела к целому ряду проблем, в том числе изолированные северные города из-за непроходимых рек, угроза гидрогенерации электроэнергии и бушующие пожары, вызывающие проблемы с дыханием у жителей.

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