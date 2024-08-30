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В последнее новое трудоустройство вольфсбурга входит словацкий европейский талант, вавро.

Последняя оборонительная подписьolfsburg уже оформлена. Он происходит из предыдущей команды спортивного директора сотрудникаolfsburg.

 and  Alex Stellmacher
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- В последнее новое трудоустройство вольфсбурга входит словацкий европейский талант, вавро.

ВФЛ Волфсбург нашёл замену французскому защитнику Максенсу Лакруа в последние минуты трансферного окна. Бундеслига подписала однолетнее соглашение о аренде со словацким участником Евро-2020 Денисом Вавро из датских чемпионов ФК Копенгаген, с опцией выкупа.

Новость сначала сообщил инсайдер рынка трансферов Фабрицио Романо, а затем это подтвердил ФК Копенгаген. Стоит отметить, что новый спортивный директор Вольфсбурга Петер Кристенсен ранее работал с датскими чемпионами.

В связи с предстоящим переходом Лакруа в Кристал Пэлас и переходом Морitza Йенца в аренду в ФSV Майнц 05, Вольфсбург срочно нуждался в новом защитнике. Согласно сообщениям СМИ, клуб также рассматривал голландца Даннилхо Доэхи из Унион Берлин, француза Исмаэля Дукуре из Расинга Страсбург и австрийца Кевина Дансо из РК Ленс.

Однолетнее соглашение об аренде Дениса Вавро стало облегчением в период трансферов, так как ВФЛ Волфсбург искал замену Максенсу Лакруа. Необходимость в новом защитнике стала острой из-за перехода Лакруа в Кристал Пэлас и перехода Морitza Йенца в аренду в ФSV Майнц 05.

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