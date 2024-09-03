Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиПаралимпийские игры

В последней попытке Хилтроп одерживает победу последней пулей.

Германия Гарантирует Финансовую Помошь в Третий Раз

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Наташа Хилтруп завоевала вторую в своей карьере олимпийскую золотую медаль
Наташа Хилтруп завоевала вторую в своей карьере олимпийскую золотую медаль

В последней попытке Хилтроп одерживает победу последней пулей.

Три года назад снайпер Хилтроп завоевала золото в Токио с помощью пневматической винтовки. Недавно она вернулась на вершину пьедестала, но на этот раз она сменила снаряжение. В то же время немецкий ветеран-атлет столкнулся с большими трудностями. Кажется, его конь не выдержал давления.

Решающий выстрел определил ее судьбу. Стрелок из спорта Наташа Хилтроп одержала победу, заняв первое место на Паралимпиаде. Это третья золотая медаль для немецкой команды во Франции. 32-летняя спортсменка из Бонна едва опередила словацкую Вадовицову с малокалиберной винтовкой. "Я устала, но все равно невероятно рада и облегченно", - поделилась Хилтроп. Три года назад она завоевала золото в Токио, но с пневматической винтовкой.

После квалификации Хилтроп была на шестом месте, но какое-то время лидировала во время финального раунда. Однако она отстала от Вадовицовой. Затем Вадовицова допустила ошибку, позволив Хилтроп обогнать ее последним выстрелом. "Что произошло здесь сегодня, просто невероятно", - восхитился национальный тренер Кренн.

Шмидбергер стремится к второй медали в настольном теннисе

Самый старый пара-атлет Германии, Дрессинг, в начале конных соревнований едва не завоевал медаль. 69-летняя спортсменка заняла четвертое место в классе II с Дуллупом. Она упустила бронзу всего на 0,311%. "Я немного разочарован, но с другой стороны, я горжусь тем, что все еще могу это делать", - сказал Дрессинг. "Здесь на трибунах было очень шумно, и моя лошадь не любила это на тренировочной дорожке. Она всегда была рассеянной, очень нервной и взволнованной".

Команда по wheelchair basketball стремится к своей первой медали со времен 1992 года. Они победили Испанию со счетом 57:49 (26:19) и выйдут в полуфинал в четверг. "Отлично. В обороне мы показали исключительную игру против одной из лучших атакующих команд мира. Мы действительно их измотали", - похвалил тренер Энгель.

Настольный теннисист Шмидбергер не чужд медалей. С победой 3:0 против француза Мереена, параплегический спортсмен из Дюссельдорфа прошел в полуфинал и гарантировал себе хотя бы бронзовую медаль. "Продолжение в четверг. Я думаю, меня трудно победить", - сказал 32-летний спортсмен. Он уже завоевал серебро в парах с Баусом.

Триумф Наташи Хилтроп на Паралимпиаде с малокалиберной винтовкой стал третьей золотой медалью для Германии. На предстоящих Паралимпийских играх настольный теннисист Шмидбергер из Дюссельдорфа стремится добавить еще одну медаль в копилку Германии, уже завоевав серебро в парах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вуут ван Арт получил серьезную травму во время 16 этапа Вуэльты
Спорт

Велогонка знаменитости Вут ван Аерта остановилась из-за тяжелой аварии.

Вуту ван Аерт пережил серьезное падение во время Ву엘ты, что вынудило его выйти из гонки. Это не первый Gründ его, который пережил знаменитый бельгийский велогонщик в этом году. Конкуренция за первое место становится все интенсивнее.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Ожидает предстоящий полуфинал в волейболе на колясках, как и Кристоф Герцог.
Спорт

"Хилтроп, стрелок, завоевал еще одну золотую медаль Паралимпийских игр под прозвищем "Хаммерли"

Наташа Хилтроп готовится завоевать еще одну золотую медаль, повторив свой успех в Токио. Команда по баскетболу на колясках продолжает задумываться о том, чтобы чего-то добиться.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Собрание Сената, базирующегося в Берлине, служит значительной платформой для деловых связей - мэр...
Федеральные земли Германии

Вегнер выражает, что Берлин не подходит для ненависти, провокации и изоляции.

Встреча у Ротotho ратуши на празднике урожая — важное событие для политиков и знаменитостей. Мэр Вёгнер подчеркнул всемирную привлекательность города и отправил послание другим немецким городам

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Микрочипы Lunar-Lake планируют укрепить лидерство Intel на рынке настольных компьютеров.
Технологии

Intel стремится сохранить будущее доминирующее положение на рынке ПК с помощью инновационного оборудования.

При введении Microsoft ПК, сосредоточенных на ИИ, они исключительно dépendовали на процессорах Qualcomm. Это оказалось проблемой для Intel, учитывая, что их конкурент использовал уникальную структуру аппаратного обеспечения. Теперь лидер рынка наносит ответный удар.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На фоне экономического спада Коммерцбанк испытал значительное напряжение.
Экономика

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка.

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка. В 2008 и 2009 годах во время финансового кризиса правительство предоставило Коммерцбанку более 18 миллиардов евро, чтобы предотвратить его крах. С тех пор банк восстановился и вернул миллиарды евро правительству. Теперь правительство планирует постепенно продавать свои акции в Коммерцбанке, чтобы получить миллиарды евро. Согласно сообщениям,

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После операции по удалению опухоли Элль Макферсон предпочла отказаться от стандартных методов...
Общество

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы В 80-х годах, австралийская модель Элль Макферсон получила прозвище "Богиня". Сейчас, в 60 лет, она поделилась своей личной борьбой с диагнозом рака груди, который она получила несколько лет назад. В интервью журналу "Женщины Австралии" она описала этот опыт как

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно