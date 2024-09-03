В последней попытке Хилтроп одерживает победу последней пулей.

Три года назад снайпер Хилтроп завоевала золото в Токио с помощью пневматической винтовки. Недавно она вернулась на вершину пьедестала, но на этот раз она сменила снаряжение. В то же время немецкий ветеран-атлет столкнулся с большими трудностями. Кажется, его конь не выдержал давления.

Решающий выстрел определил ее судьбу. Стрелок из спорта Наташа Хилтроп одержала победу, заняв первое место на Паралимпиаде. Это третья золотая медаль для немецкой команды во Франции. 32-летняя спортсменка из Бонна едва опередила словацкую Вадовицову с малокалиберной винтовкой. "Я устала, но все равно невероятно рада и облегченно", - поделилась Хилтроп. Три года назад она завоевала золото в Токио, но с пневматической винтовкой.

После квалификации Хилтроп была на шестом месте, но какое-то время лидировала во время финального раунда. Однако она отстала от Вадовицовой. Затем Вадовицова допустила ошибку, позволив Хилтроп обогнать ее последним выстрелом. "Что произошло здесь сегодня, просто невероятно", - восхитился национальный тренер Кренн.

Шмидбергер стремится к второй медали в настольном теннисе

Самый старый пара-атлет Германии, Дрессинг, в начале конных соревнований едва не завоевал медаль. 69-летняя спортсменка заняла четвертое место в классе II с Дуллупом. Она упустила бронзу всего на 0,311%. "Я немного разочарован, но с другой стороны, я горжусь тем, что все еще могу это делать", - сказал Дрессинг. "Здесь на трибунах было очень шумно, и моя лошадь не любила это на тренировочной дорожке. Она всегда была рассеянной, очень нервной и взволнованной".

Команда по wheelchair basketball стремится к своей первой медали со времен 1992 года. Они победили Испанию со счетом 57:49 (26:19) и выйдут в полуфинал в четверг. "Отлично. В обороне мы показали исключительную игру против одной из лучших атакующих команд мира. Мы действительно их измотали", - похвалил тренер Энгель.

Настольный теннисист Шмидбергер не чужд медалей. С победой 3:0 против француза Мереена, параплегический спортсмен из Дюссельдорфа прошел в полуфинал и гарантировал себе хотя бы бронзовую медаль. "Продолжение в четверг. Я думаю, меня трудно победить", - сказал 32-летний спортсмен. Он уже завоевал серебро в парах с Баусом.

Триумф Наташи Хилтроп на Паралимпиаде с малокалиберной винтовкой стал третьей золотой медалью для Германии. На предстоящих Паралимпийских играх настольный теннисист Шмидбергер из Дюссельдорфа стремится добавить еще одну медаль в копилку Германии, уже завоевав серебро в парах.

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