В Португалии зафиксировано количество туристов в первом полугодии

Португалия сообщает о беспрецедентном бума в туризме в первой половине года. Количество иностранных посетителей увеличилось на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув более 8,8 миллиона, согласно данным статистического управления в Лиссабоне. Только в июне в страну прибыло почти два миллиона гостей - также рекорд.

Туризм является одной из главных движущих сил португальской экономики. В прошлом году иностранный туризм достиг рекордного уровня более 18 миллионов гостей. Потребление, связанное с туризмом, в размере 43,7 миллиарда евро, составило около 16,5% валового внутреннего продукта в 2023 году, способствуя примерно половине экономического роста в 2,3%. Согласно этим данным, зависимость Португалии от туризма является второй по величине в Европе после Исландии.

Только несколько дней назад Испания сообщила об увеличении числа иностранных гостей на 13%, достигнув 42,5 миллиона. Эти цифры свидетельствуют о том, что 2024 год может стать еще одним рекордным годом для Испании, скорее всего, превзойдя рекорд прошлого года в 85 миллионов туристов. Испания является второй по посещаемости страной в мире после Франции.

Взрывной рост туризма в Португалии привлек поток гостей, в прошлом году было зарегистрировано более 18 миллионов посетителей. С учетом рекордного июня этого года, когда в страну прибыло почти два миллиона гостей, ожидается, что Португалия также установит новый рекорд по общему количеству гостей к концу 2024 года.

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