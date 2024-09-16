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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

В Португалии сообщается о нескольких жертвах лесных пожаров.

 and  Alex Stellmacher
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Взрывы произошли в воскресенье вечером по данным властей, изначально их источник был неясен.
Взрывы произошли в воскресенье вечером по данным властей, изначально их источник был неясен.

В Португалии сообщается о нескольких жертвах лесных пожаров.

В нескольких районах Португалии бушуют лесные пожары. К сожалению, уже погибли по крайней мере три человека, в том числе герой- пожарный. Власти призывают граждан оставаться дома и экономить воду по возможности.

Три жизни унесли свирепые пожары в районе Авейру на севере Португалии. После трагической смерти пожарного от сердечного приступа накануне вечером были найдены тела еще двух погибших. Власти сообщили о 17 жертвах, tanto среди пожарных, как и среди гражданских лиц.

Более 3500 пожарных, сотрудников гражданской обороны и солдат были временно мобилизованы для борьбы с пожарами, в основном в северных и центральных районах Португалии, популярного туристического направления. Андре Фернандес, глава Управления гражданской защиты (ANEPC), заявил: "Хотя ситуация сложная, она еще не вышла из-под контроля".

Премьер-министр Луиш Монтешоринью отменил все свои встречи до вторника вечером, выражая солидарность с пострадавшими.

Помощь ЕС

После обращения португальского правительства за помощью в рамках механизма гражданской защиты ЕС помощь была предоставлена незамедлительно: Испания, Франция, Италия и Греция направили по два пожарных самолета, как сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. Испанские самолеты должны были прибыть в понедельник.

В то время как пожары бушуют по всей стране, основное беспокойство населения вызваны пожарами в Авейру, где происходят как крупные, так и мелкие пожары. В городе Албергария-а-Велья, население которого составляет около 25 000 человек, расположенном примерно в 60 км к югу от Порту, загорелись несколько домов, предприятий и автомобилей. Дым заволакивал небо над региональной столицей Авейру и другими общинами в этом прибрежном районе. Власти призывали граждан оставаться дома и экономить воду по возможности.

Некоторые основные и второстепенные дороги были частично закрыты из-за пожаров. Пассажирское сообщение, такое как поезда и автобусы, было значительно нарушено. Примерно 70 человек были эвакуированы из разных мест, как сообщается, силами Управления гражданской защиты.

Пожарная опасность сохраняется

Одной из двух жертв понедельника стал 28-летний сотрудник лесхоза, застигнутый врасплох пожаром в лесу. Вторая жертва, подобно пожарному предыдущего дня, умерла от сердечного приступа, борясь с огнем возле своего дома, как сообщается. Личность этой персоны была сначала не разглашена.

Пожары в Авейру начались в воскресенье вечером, но их причины пока неизвестны. Одновременно сообщалось о более крупных лесных пожарах в других районах Португалии. Под влиянием неблагоприятных погодных условий существует высокая опасность лесных пожаров на материковой части Португалии до вторника вечером. До сих пор Португалии удалось избежать крупных лесных пожаров в этом году.

Европейский Союз предоставил помощь Португалии в ответ на просьбу о помощи в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Испания, Франция, Италия и Греция направили по два пожарных самолета для борьбы с лесными пожарами.

Несмотря на помощь Европейского Союза, пожары в Португалии продолжают представлять серьезную угрозу, особенно в районе Авейру и окружающих районах.

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