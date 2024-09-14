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В поражении против Лас-Вегас Эйса, Кейтлин Кларк из Индианы Февер превзошла рекорд WNBA по ассистентам за один сезон.

Cэiline Clark побordinates несколько значимое достижение в своем замечательном дебютном сезоне, побив рекорд WNBA по результативным передачам в одной сезоне во время пораженияИндианы Фever от Лас-Вегас Эйсес со счётом 78-74 в пятницу на Gainbridge Fieldhouse.

 and  Lauren Adams
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Игрок сборной Индианы по баскетболу Кэти Лэмб преследует соперницу в матче против Лас-Вегас Эйсес, играя на позиции защитника.

В поражении против Лас-Вегас Эйса, Кейтлин Кларк из Индианы Февер превзошла рекорд WNBA по ассистентам за один сезон.

В игре Кларк нужно было всего четыре передачи, чтобы сравняться с рекордом Томаса в 316 передач, установленным защитником Коннектикута Сан Алайссой. Она превзошла эту цифру во втором квартале, сделав передачу на товарища по команде Митчелл, который затем проник в краску и забил.

Игра закончилась тем, что Кларк набрал 18 очков, сделал 9 передач и собрал 8 подборов. Митчелл тоже отличился, набрав 20 очков в поражении Индианы.

Это выдающееся достижение дополнило блестящий сезон Кларк 2024 года, полный рекордов, таких как установление рекорда WNBA по передачам в одной игре с 19 очками против Даллас Уингз в июле и превзойденный рекорд новичков в предыдущем месяце. Кларк также стала первой новичком в лиге, добившейся тройного дабла, и установила рекорд по количеству трехочковых бросков, сделанных новичком.

Индиана ушла на перерыв, проигрывая 43-35, но Кларк блистала в третьем квартале, набрав 14 очков и сократив отставание до трех очков. Трёхочковый бросок Дантаса сравнял счет 60-60 в четвертом периоде, но Лас-Вегас ответил серией 9-2, увеличив свое преимущество.

Февер имела шанс сравнять счет ближе к концу игры, но трехочковый бросок Бостона не удался. Грей затем заработал пару штрафных, обеспечивая победу Лас-Вегасу.

Уилсон продолжила свой выдающийся сезон, закончив с 15 очками и 17 подборами после того, как накануне побила рекорд WNBA по очкам в сезоне. Грей добавил 21 очко и шесть передач в победу.

После матча Кларк ответила на вопросы о своей впечатляющей игре и достижениях Уилсона и новичка Чикаго Скай Рии.

"Я считаю, что это просто подчеркивает замечательный год, который был у лиги, с действительно выдающейся игрой. Поскольку мы еще даже не дошли до плей-офф, это волнующе видеть, как рекорды падали, и в то же время наслаждаться замечательной игрой. Вот почему болельщики приходят на игры и рейтинг просмотров взлетает в этом году", - сказала Кларк.

"Я считаю, что все поднимают свою игру, и конкуренция только растет. Как конкурент, это радость выходить на площадку каждую ночь, зная, что какой бы противник ни был, он покажет лучшее. Вот что делает это таким захватывающим опытом. Наблюдать, как все поднимают свою игру и достигают цели, было действительно волнующе для меня тоже", - заключила Кларк.

Хотя Февер потерпела второе подряд поражение от Лас-Вегаса, они сохранили шестое место в рейтинге и обеспечили себе место в плей-офф. Индиана готовится принять Даллас в воскресенье, прежде чем закончить свой регулярный сезон против Вашингтон Мистикс 19 сентября.

Тройной дабл Кларк и рекордная игра Уилсона в очках еще больше продемонстрировали высокий уровень конкуренции в этом году, где игроки постоянно толкают друг друга на новые высоты. Взволнованность в WNBA продолжает расти, и болельщики с нетерпением ждут каждого матча, чтобы увидеть больше рекордных моментов.

Во время второго отрезка своего матча Индиана Фивер против Лас-Вегас Эйсес Кэйтлин Кларк радуется, забив мяч

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