В понедельник в Португалии множество пожарных упорно боролись с многочисленными лесными пожарами.

В Португалии в течение вторника сотни пожарных боролись с сотнями лесных пожаров, в общей сложности около 3700. К понедельнему вечеру три наиболее интенсивных пожара в регионе Авейру на севере Португалии прогорели примерно на 10 000 гектаров, что эквивалентно общей площади, прогоревшей за все лето. Трагически, три жизни были унесены, в том числе пожарный.

По всей стране около 50 пожаров боролись более 3700 пожарных, а также около 20 водосбрасывающих самолетов и вертолетов. Борьба с пожарами усложнялась сильными ветрами и высокими температурами.

В субботу было объявлено чрезвычайное положение из-за высокого риска пожаров в многих частях страны, которое продлится до четверга вечером. В ближайшие дни будет "очень сложно", предупредил премьер-министр Луиш Монтеру, который отменил все свои вторничные назначения.

В городе Албергария-а-Велья 28-летний бразилец, работавший на лесозаготовительной компании, погиб, попав в огонь, пытаясь спасти оборудование от пожара. Еще один человек умер от сердечного приступа. В воскресенье пожарный трагически скончался во время перерыва в операции против пожара возле Оливейра-де-Аземейш, как подтвердило правительство.

С субботы португальские власти сообщили о не менее 40 травмах, в том числе 33 пожарных.

В этом году лето в Португалии было относительно мягким для страны, часто страдающей от лесных пожаров: к концу августа прогорело всего 10 300 гектаров, меньше трети того, что прогорело в прошлом году, и меньше седьмой части среднего за последнее десятилетие.

В среду продолжались интенсивные усилия по борьбе с пожарами после напряженных боев во вторник. Премьер-министр Луиш Монтеру, который отменил свои вторничные назначения из-за чрезвычайной ситуации, выразил соболезнования семьям погибших.

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