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ПанорамаНовостиСвинища

В Польше мужчина заключает супругу в конюшню на длительный период.

Обвиняется польский мужчина, якобы подвергавший женщину продолжительному мучению в хлеву. Ведется расследование.

 and  John Stellmacher
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Мужик обвиняется в содержании женщины в жестком заключении в течение многих лет. В последнее время...
Мужик обвиняется в содержании женщины в жестком заключении в течение многих лет. В последнее время об этом стало широко известно.

- В Польше мужчина заключает супругу в конюшню на длительный период.

Человек находится под следствием за содержание женщины в свинарнике в течение более пяти лет, подвергая ее жестокому обращению, как сообщает "Польсат Ньюс", ссылаясь на прокуратуру. Этот 35-летний человек обвиняется в систематическом физическом и психологическом насилии над 25-летней женщиной и неоднократных сексуальных домогательствах. Женщина якобы была лишена доступа к чистой воде и гигиеническим средствам.

Возможным последствием этого предполагаемого преступления может стать тюремное заключение на срок до 25 лет для человека, проживающего в Гаики, Нижняя Силезия. Ранее об этом сообщало издание "Бильд".

Медицинское предупреждение

При поступлении в больницу медицинский персонал выразил обеспокоенность властям, как сообщает прокурор Глогув радиостанции. Женщина страдала от вывиха плеча, но предыдущие травмы шокировали медицинский персонал. Как сообщает "Польсат Ньюс", женщина родила ребенка в больнице, который был затем взят на усыновление.

Женщина призналась на местном новостном портале "Мой Глогув.пл", что не могла рассказать правду врачам из страха перед дальнейшим насилием после угроз со стороны 35-летнего человека. Расследование все еще продолжается.

Выдан ордер на обыск. Запрос на ордер на арест находится в процессе. Как сообщает "Мой Глогув.пл", женщина встретила обвиняемого в Интернете в 2019 году. Деревня Гаики расположена примерно в 90 километрах северо-западнее Вроцлава (бывший Бреслау).

Дом подозреваемого, где якобы происходило насилие, был описан следователями как свинарник во время обыска. Несмотря на ужасные условия, женщина была полна решимости выжить, живя в том, что по сути было свинарником.

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