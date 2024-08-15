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ПолитикаНовостиПять процентов.

В политическом барометре ФДП остается ниже отметки 5%

 and  Alex Stellmacher
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В политическом барометре ФДП остается ниже отметки 5%

Фракция FDP остаётся ниже пятипроцентного барьера в текущем опросе ZDF "Полибарометр" и таким образом не сможет вернуться в Бундестаг. Опрос Мангеймского исследовательского центра Wahlens предсказывает долю голосов всего в четыре процента. ХДС/ХСС по-прежнему лидирует с неизменными 32 процентами.

На втором месте находится ультраправый AfD, который снизился на один пункт до 16 процентов. За SPD прогнозируется 14 процентов, а за "Зелёных" - 13 процентов (оба показателя остались без изменений). Альянс Сахры Wagenknecht может улучшиться на один пункт до восьми процентов. "Левые" остаются на уровне трех процентов. Это делает математически возможными коалиции между ХДС/ХСС и SPD или ХДС/ХСС и "Зелёными".

Объявление федерального канцлера Олафа Шольца о том, что он будет баллотироваться на пост канцлера от своей партии, положительно воспринято только 29 процентами опрошенных, в то время как 67 процентов восприняли это отрицательно. Даже среди сторонников SPD мнения разделились: 53 процента поддерживают, а 41 процент против.

Что касается кандидата на пост канцлера от Союза, 27 процентов опрошенных поддерживают лидера ХСС Маркуса Зёдера, 23 процента - премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst, и 18 процентов - лидера ХДС Фридриха Мерца. Среди сторонников ХДС/ХСС 33 процента поддерживают Зёдера, и по 25 процентов - Вюста и Мерца.

Опрошенные в основном винят FDP (35 процентов) за текущий бюджетный спор в коалиции "светофор". 13 процентов считают виновными "Зелёных", семь процентов - SPD, и 35 процентов считают виновными всех трёх партнёров коалиции в равной степени.

Продолжающиеся попытки FDP преодолеть пятипроцентный барьер, как видно из опроса ZDF "Полибарометр" и опроса Мангеймского исследовательского центра Wahlens, могут помешать им вернуться в Бундестаг. Тем не менее, коалиции с ХДС/ХСС и либо SPD, либо "Зелёными" остаются математически возможными из-за их прогнозируемых долей голосов.

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