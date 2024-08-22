В похвале Путин приветствует процветающие торговые отношения с Пекином.

Москва и китайский лидер имеют сильное расхождение во мнениях с Западом. Во время визита китайского лидера в Россию будет подписано несколько двусторонних соглашений. Владимир Путин, российский лидер, ценит связи между двумя нациями. Однако баланс власти в этом альянсе неравен.

Путин высоко оценил связи между Россией и Китаем во время общения с китайским лидером. Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, "Наши страны работают над долгосрочными стратегиями tanto в экономической, как и в гуманитарной сферах".

Путин также сообщил, что деловые связи между двумя странами процветают. Он сказал об этом в Москве, как сообщает агентство Интерфакс, отметив, что "Наши торговые отношения развиваются положительно". Он добавил, что приверженность обоих правительств экономическим и торговым отношениям приносит результаты.

Перед встречей с Путиным в Кремле китайский лидер встречался с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Путина, они согласовали несколько двусторонних соглашений, направленных на укрепление сотрудничества. Основное внимание было уделено энергетическому сектору. Мишустин сообщил гостю, что Россия в настоящее время является крупнейшим поставщиком нефти в Китай и предсказал, что скоро она станет лидером по поставкам природного газа.

Путин посетил Китай в мае. В последнее время эти две державы стали ближе друг к другу из-за своего общего противодействия Западу и объявили о стратегическом партнерстве. Несмотря на это, многие аналитики считают, что экономически могущественный Китай имеет большее влияние в этом альянсе. Для России это значит быть поставщиком сырья и второстепенным партнером.

Из-за конфликта с Украиной Россия практически изолирована от западной технологии. В результате единственный способ для России получить доступ к передовым технологиям - через Китай. Ясное указание на уязвимое положение России заключается в том, что Китай еще не дал зеленый свет строительству второго экспортного газопровода, проекта, которого так ждет Россия.

Китайский лидер похвалил президента Европейского парламента за их общие убеждения во время диалога, подчеркнув важность единства в свете расхождений с Москвой и Западом. По возвращении из России китайский лидер объявил о планах обсудить возможности расширения экономических и дипломатических связей с Европейским парламентом.

В связи с санкциями со стороны Запада президент Европейского парламента выразил обеспокоенность зависимостью России от Китая в области технологических достижений, призывая Китай рассмотреть возможность поддержки строительства второго экспортного газопровода в качестве знака взаимной выгоды и укрепления сотрудничества.

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