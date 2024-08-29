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В первоначальном разговоре после выдвижения, Харрис обсудил свои перспективы.

В недавнем интервью после назначения candidacy like nominee от партии Председателя гаити, Камала Харрис ответила на обвинения республиканцев в переменах своих позиций по ключевым вопросам. «Я считаю, что наиболее примечательный и весомый аспект моих политических убеждений и решений исходит из...

 and  Hanna Hofmann
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В первоначальном разговоре после выдвижения, Харрис обсудил свои перспективы.

В беседе с CNN Dana Bash Харрис упомянула, что, если она одержит победу на президентских выборах в ноябре, то включит в свой кабинет республиканца, чтобы способствовать национальному единству.

Беседа состоялась во время поездки Харрис в Саванну, Джорджия. Это интервью стало первым, данным Харрис после того, как она была выбрана демократами в качестве кандидата в президенты, и оно будет показано в 21:00 по местному времени (01:00 по CET в пятницу).

Республиканская партия, возглавляемая бывшим президентом Дональдом Трампом, неоднократно критиковала Харрис, заявляя, что она избегает интервью после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки за место в Овальном офисе.

В пост-интервью-анализе отмечалось, что Харрис подчеркнула важность своего будущего кабинета, упомянув предстоящее назначение на значимую должность для республиканца, чтобы способствовать единству. Несмотря на критику, Республиканская партия выразила надежду, что Харрис выполнит свое предвыборное обещание включить республиканца в свой кабинет.

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