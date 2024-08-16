В первом полугодии разрешения на строительство резко сократились

Высокие материальные затраты и сложные варианты финансирования продолжают сдерживать многих потенциальных домовладельцев и инвесторов. Число разрешений на строительство все еще снижается, и цели правительства, похоже, значительно не выполняются.

Разрешения на строительство квартир рухнули в первой половине года. С января по июнь они снизились на 21,1% по сравнению с предыдущим годом, или на 28 500 до 106 700, как сообщил Федеральный статистический офис. Эта тенденция продолжала показывать четкую нисходящую траекторию: только в июне было снижение на 19,0% до 17 600 квартир. По сравнению с июнем 2022 года это было даже на 42,1% меньше. В качестве причин для этой тенденции называются высокие затраты на финансирование и строительство. Ассоциации отрасли также жалуются на избыточную бюрократию.

"Текущий уровень разрешений на строительство соответствует чуть более 200 000 newly built apartments в год", - сказал Себастьян Дуллиен, научный директор Института макроэкономики и цикла бизнеса (IMK). "Это означает, что немецкий рынок жилья продолжит испытывать трудности". Правительство ставит цель в 400 000 единиц в год.

Особенно сильное снижение разрешений на строительство новых односемейных домов было зафиксировано в первые шесть месяцев года: здесь было снижение на 30,9% до 18 600. Для двухсемейных домов было зафиксировано снижение на 14,9% до 6 600. Число разрешений на строительство многоквартирных домов, самого многочисленного типа зданий, также значительно снизилось: здесь оно составило 20,8% до 57 300 квартир.

Перспективы на поворот во второй половине года не особо обнадеживают. В июле более половины строительных компаний сообщили о нехватке заказов в жилищном строительстве, согласно новому опросу Мюнхенского института IFO. В целом это составило 51,3%, после 50,2% в июне. "Что не заказано сегодня, не может быть построено завтра", - прокомментировал Клаус Вольrabe, глава опросов IFO. "Это также отражается на прогнозах числа newly built residential buildings".

Федеральный статистический офис сообщил о снижении на 21,1% разрешений на строительство квартир с января по июнь 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года. Несмотря на эти низкие цифры, Себастьян Дуллиен из Института макроэкономики и цикла бизнеса заявил, что немецкий рынок жилья продолжит испытывать трудности, так как цель правительства в 400 000 единиц в год остается значительно невыполненной.

Читайте также: