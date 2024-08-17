- В первом матче Хёрзелера "Брайтон" выигрывает, а питчер проигрывает.

Фабиан Хюрцелер получил первое представление о Премьер-лиге в качестве главного тренера «Брайтон энд Хоув Альбион», сразу же обеспечив победу. «Чайки» одержали верх над «Эвертоном» со счетом 3:0 (1:0), благодаря голам Каору Митома (25'), Дэнни Уэлбека (56') и Саймона Адингры (86'). Хюрцелер, 31-летний специалист, перешел в «Брайтон» из дебютанта Бундеслиги FC «Санкт-Паули» этим летом. Новичок Брайтона Брайан Груда, приобретенный из ФSV Майнц 05 в четверг, не принял участия в матче.

С другой стороны, Никлас Фюллькруг потерпел поражение со своей новой командой, «Вест Хэм Юнайтед». «Молотобойцы» уступили «Астон Вилле» со счетом 1:2 (1:1). Бывшая звезда «Боруссии» Дортмунд не попал в стартовый состав и появился на поле на 73-й минуте. За «Вест Хэм» гол забил Лукас Пакета (37'). «Вилла» же отличились Амаду Онайя (4') и Джон Дюран (79').

FC «Арсенал» начал новый сезон с победы над «Вулверхэмптон Уондерерс», в том числе благодаря голу Кая Хаверца (25'), что обеспечило победу со счетом 2:0 (1:0). Букой Сака (74') забил второй гол.

Ливерпуль начал эпоху без Клоппа победой

«Ливерпуль» успешно начал свой путь после ухода Юргена Клоппа. Под руководством нового главного тренера Арне Слота «красные» победили «Ипсвич Таун» со счетом 2:0 (0:0). Присутствовавший на матче певец и автор песен Эд Ширан, местный болельщик «Ипсвича» и теперь частичный владелец, Диогу Жота (60') и Мохамед Салах (65') забили за гостей. «Ливерпуль» не приобрел новых игроков в течение трансферного окна. Первая половина встречи была хаотичной, с преобладанием владения мячом «Ливерпуля», но с ошибками и отсутствием угрозы у ворот. «Ипсвич» боролся до конца, имея на скамейке запасных нового подписания Калвина Филлипса из «Манчестер Сити». После голов Жоты и Салаха «Ливерпуль» вздохнул с облегчением и больше не пропустил, к разочарованию Ширана.

Клоппу, 57 лет, летом покинул «Ливерпуль», сославшись на усталость. «Ливерпуль» затем назначил Слота, который моложе на 12 лет, в качестве замены. Слот добился успеха с «Фейеноордом» Роттердам, в том числе выиграв чемпионат Нидерландов и Кубок.

В мире футбола «Вест Хэм Юнайтед» столкнулся с трудным матчем против «Астон Виллы» и уступил со счетом 1:2 (1:1). Новичок «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг вышел на замену на 73-й минуте, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход матча для «Вест Хэм Юнайтед».

В течение летнего трансферного окна многие команды Премьер-лиги совершили перестановки, и хотя «Ливерпуль» не приобрел новых игроков, их новый главный тренер Арне Слот провел их к победному старту, обыграв «Ипсвич Таун» со счетом 2:0 (0:0). Несмотря на уход из «Ливерпуля» легендарного главного тренера Юргена Клоппа, «Вест Хэм Юнайтед» будет внимательно следить за их прогрессом.

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