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В первой половине года наблюдается значительный рост доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии.

В первые месяцы года альтернативные источники энергии составили 61,5% электроэнергии Германии, что на 18,2 процентных пункта выше, чем в 2020 году. В то же время общая выработка электроэнергии снизилась на 5,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

 and  Viktoriya Miller
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В первой половине года наблюдается значительный рост доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии.

Ветровая энергия стала ведущим источником энергии, превзойдя уголь, и внесла около одной трети выработки электроэнергии. В отличие от этого, уголь получил менее 11% доли. Ближайшими были природный газ (14,6%) и солнечная энергия (13,9%) на третьем и четвертом местах, согласно статистическому анализу.

Выработка ветровой энергии выросла на 11,9% в первой половине 2024 года, увеличившись с 65,5 до 73,4 миллиарда киловатт-часов. Федеральное статистическое управление приписало этот рост необычно ветреной погоде в первой половине года. Выработка солнечной энергии также выросла на 8,3%, достигнув 30,5 миллиарда киловатт-часов, в основном благодаря установке новых объектов, как показывают данные.

Однако выработка электроэнергии из угля значительно снизилась, упав с 62,5 до 45,9 миллиарда киловатт-часов. В то же время роль природного газа как энергоносителя осталась относительно стабильной на уровне 32,1 миллиарда киловатт-часов по сравнению с предыдущим годом в 32,7 миллиарда.

Данные также показали, что спрос на электроэнергию остался неизменным в первой половине. Снижение внутренней выработки электроэнергии было компенсировано увеличением импорта. Импорт электроэнергии вырос на 22,5%, в то время как экспорт упал на 15,2%. Эта тенденция в основном объясняется доступностью импортируемой электроэнергии по сравнению с эксплуатацией электростанций на угле.

Рост выработки ветровой энергии частично объясняется тем, что энергия от ветра существенно способствовала увеличению выработки электроэнергии. Необычно ветреная погода в первой половине 2024 года стимулировала ветровую энергию, сделав ее ключевым игроком в обеспечении энергии от ветра.

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