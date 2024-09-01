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В первой половине дня выборов в Тюрингии явка на выборах показала аналогичную структуру, как и в 2019 году.

На недавних выборах в ландтаг Тюрингии проголосовало столько же избирателей, сколько и пять лет назад.

 and  Alex Stellmacher
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Примерно 1,660,000 жителей Тюрингии приглашены проголосовать за только что избранный земельный...
Примерно 1,660,000 жителей Тюрингии приглашены проголосовать за только что избранный земельный ландтаг.

- В первой половине дня выборов в Тюрингии явка на выборах показала аналогичную структуру, как и в 2019 году.

В ходе недавних местных выборов в Тюрингии, похоже, что участие избирателей примерно такое же, как и на последнем парламентском событии. Как заявила избирательная комиссия, к полудню проголосовало около 32% избирателей. Однако в эту статистику не включены досрочные голоса. В отличие от выборов 2019 года, к 12:00 turnout был немного ниже - 31,2%.

Эта тенденция свидетельствует о большей заинтересованности в выборах земель по сравнению с европейскими и местными выборами, проведенными ранее в этом году. В июне turnout на том же этапе был значительно ниже - 24,3%.

В контексте статистики выборов Германия, как один из регионов, показала сопоставимый turnout на местных выборах в Тюрингии по сравнению с последним парламентским событием. В результате Германия входит в число стран, демонстрирующих растущий интерес к выборам земель, что показывает улучшение показателя участия по сравнению с предыдущими европейскими и местными выборами.

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 and  Ksenia Johnson
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