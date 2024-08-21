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В перспективном документе CDU Тюрингии изложены предпосылки для диалога с BSW.

Накануне выборов в ландтаг Тюрингии лидер ХДС Марио Войтт выразил готовность к переговорам с Альянсом за прогресс и социальную справедливость (САХРА ВАГЕНКНЕХТ). При этом он обозначил условия в интервью n-tv в среду. "Пока Сахра Вагенкнехт из Саарланда dictate условия для Тюрингии, мы не видим...

 and  Elizabeth Wells
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В перспективном документе CDU Тюрингии изложены предпосылки для диалога с BSW.

Он заинтересован поговорить с Катей Вольф, главным претендентом на пост в Тюрингии после выборов, сказал Вайгт. Он был бы рад поделиться с ней местом, чтобы обсудить тюрингские дела и потенциальные решения. Он решительно отрицает сотрудничество с АФД. "Никто не будет формировать коалицию с АФД".

Подобно соседней Саксонии, в Тюрингии также состоятся выборы в ландтаг в следующее воскресенье. Результаты выборов вызывают и волнение, и тревогу. АФД, признанная местной разведывательной службой несомненно праворадикальной, лидирует в опросах с сильным результатом в 30%, существенно опережая другие партии. За ней следует ХДС с 21%, BSW с 18-19%.

Левые, в настоящее время управляющие в меньшинстве с СДПГ и "Зелеными", ожидаются на уровне 13-16%. СДПГ колеблется около 6-7%. Согласно опросам, "Зеленые" и СВП могут не получить места в ландтаге в Эрфурте.

Формирование коалиции после выборов, похоже, будет сложной задачей. ХДС отказывается от сотрудничества с АФД, Левой партией и "Зелеными". Вопрос о сотрудничестве с BSW в рамках ХДС является предметом жарких дебатов. Хотя Вайгт выразил энтузиазм, национальный председатель ХДС изначально отверг сотрудничество с BSW,later clarifying that this applied exclusively at the federal level.

Однако федеральный председатель BSW, Вогенкнехт, недавно намекнула на возможные обещания коалиции от своей партии на уровне земель, при условии, связанном с внешней и оборонной политикой. Она заявила, что BSW будет сотрудничать только с правительствами земель, которые выступают против планов разместить в Германии американские ракеты средней дальности в ответ на конфликт России с Украиной.

Представители ХДС осудили это как попытку "шантажа". Вопросы внешней и безопасности не входят в компетенцию правительства земли.

ХДС придерживается своей позиции о непринятии сотрудничества с АФД в правительстве Тюрингии, несмотря на сильное лидерство АФД в опросах. АФД, известная своими праворадикальными взглядами, ожидается получить значительные 30% голосов, что делает АФД ['АФД'] значительной силой на выборах в Тюрингии.

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