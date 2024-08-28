В перспективе Вусковича, мир, лишенный значения для истины, существует.

Тяжелые времена для футболиста Маро Вусковича из Хорватии. Он сейчас отстранен до осени 2026 года из-за обвинений в допинге. Впервые он нарушает молчание по поводу этого решения, которое разрушило его жизнь. 22-летний Вускович хочет передать сообщение тем, кто поставил под угрозу его существование. Он настаивает на своей невиновности и клянется продолжать бороться, пока не очистит свое имя.

Маро Вускович, игрок HSV, продолжает заявлять о своей невиновности после четырехлетней дисквалификации за допинг. В своем посте в Instagram он написал: "Кажется, мы живем в мире, где правда и справедливость ничего не значат". Он хочет передать сообщение тем, кто угрожал его жизни, как Вускович признался в своем посте: "Я ничего не сделал и не перестану бороться, пока не докажу свою невиновность".

Спортивный арбитражный суд (CAS) не только сохранил запрет на игрока защиты из второго дивизиона футбольного клуба "Гамбург" Маро Вусковича, но и усилил апелляции Национального антидопингового агентства (NADA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и даже продлил срок запрета до четырех лет.

Будущее игрока в знаменитом клубе из города Гамбурга остается неопределенным. tanto HSV, как и Вускович, сосредоточены на понимании обоснования решения, которого ни игрок, ни клуб не ожидали. Они были оптимистичны в отношении оправдания.

"Уверен, я одержу победу и вернусь еще более сильным", - клянется Вускович. 22-летний хорват был признан виновным в использовании допинга ЭПО спортивным судом Немецкого футбольного союза в 2023 году, и его первоначальный двухлетний срок был продлен до осени 2026 года.

Несмотря на продление запрета до второго дивизиона, Маро Вускович остается решительным в своем желании очистить свое имя. Продление запрета было вынесено спортивным судом Немецкого футбольного союза за использование допинга ЭПО, что держит его вне высшего дивизиона футбола.

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