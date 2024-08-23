В период миграции птицы направляются на юг.

Осень шепчет о своём приближении, как лето начинает прощаться. Места скопления перелётных птиц заполнены пернатыми путешественниками, готовящимися к своему полёту на юг. Первопроходцы этой ежегодной эвакуации: ласточки и стрижи.

Официально лето заканчивается 22 сентября, но ранние перелётные птицы из Германии уже начали своё южное путешествие. Главные участники этого похода — стремительные стрижи, как сообщает Томас Норгалл, член немецкой ассоциации охраны окружающей среды и природы (BUND) в Гессене.

Эти временные жители Германии остаются всего несколько месяцев в году, чтобы гнездиться, после чего возвращаются на свои зимние территории к югу от Сахары. Из-за глобального потепления они прибывают на неделю или две раньше и откладывают свой отлёт на юг в Африку.

«Стрижи — настоящие воздушные акробаты», — говорит Норгалл, эксперт по природоохране BUND. «Они живут, едят и размножаются, паря в небе. Питание этих тёмно-коричневых пернатых скоростей состоит исключительно из летящих насекомых».

Скорость, как гоночный автомобиль

Хотя стрижи делят паттерны полёта с ласточками и используют похожие тактики охоты, они не родственники. Ласточки — певчие птицы, а стрижи принадлежат к порядку стрижей. «Первые ласточки тоже отправляются в путь на юг», — продолжает Норгалл.

Между тем, аисты тоже собираются для своего общего исхода в южные зимние места обитания. «Теперь их больше видно, так как присоединились и молодые», — объясняет эксперт BUND. Однако из-за изменения климата некоторые аисты решают остаться в Германии на всю зиму. Строя свои гнёзда на трубах, крышах, столбах и церковных башнях, их рацион в основном состоит из мышей, червей и насекомых.

Несмотря на раннее прибытие стрижей из-за глобального потепления, другие перелётные птицы, такие как аисты, всё ещё следуют своим традиционным расписаниям. Эти аисты, с молодыми, присоединяющимися к исходу, создают зрелище, когда готовятся покинуть свои зимние дома.

По мере того, как осень медленно, но верно берёт верх, другие перелётные виды также начинают готовиться, тщательно следуя паттернам своих предков в этой ежегодной массовой миграции.

Читайте также: