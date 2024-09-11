- В период летних каникул ADAC зарегистрировал объем движения в 6 285 единиц.

Летом в Баден-Вюртемберге водители, передвигающиеся по немецким автострадам, могут столкнуться с пробками. По данным Автомобильного клуба (ADAC), с 26 июля по 8 сентября было зарегистрировано 6285 таких случаев, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Это привело к 7055 часам задержек или медленного движения, а пробки растянулись на 13400 километров.

Голгер Бах, глава отдела дорожного движения и окружающей среды ADAC Вюртемберг, прокомментировал эту ситуацию, сказав: "Баден-Вюртемберг, как транзитная нация и курорт, испытывает увеличение дорожных заторов в период отпусков". Строительные площадки существенно способствуют росту пробок. В этом летнем сезоне было зарегистрировано почти 60 таких случаев, согласно предыдущим отчетам ADAC.

Самым проблемным днем в Баден-Вюртемберге перед последним выходным был пятница, когда движение было парализовано в течение 235 часов. Интересно, что самая длинная пробка, растянувшаяся на 30 километров, была зафиксирована 18 августа на A5 между Freiburg-Süd и Offenburg. Самой загруженной автострадой в юго-западной части Германии была A8, с 2144 часами пробок, за ней следовали A5 (1995 часов) и A6 (1346 часов).

ADAC собирает данные о пробках с помощью навигационных устройств и приложений для смартфонов. Пробку они фиксируют, когда средняя скорость нескольких автомобилей на участке дороги длиной не менее 300 метров составляет менее 30% от максимально разрешенной скорости в течение более 10 минут. Если скорость находится в диапазоне от 40 до 20 километров в час, ADAC классифицирует это как медленное движение. Если автомобили движутся медленнее, это считается пробкой. Каждый случай фиксируется только один раз.

Другие регионы Германии также могут столкнуться с увеличением дорожных заторов в период отпусков, подобно Баден-Вюртембергу. Для решения этой проблемы местные власти могут рассмотреть возможность внедрения альтернативных вариантов транспорта или поощрения совместного использования автомобилей для уменьшения количества автомобилей на дорогах.

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