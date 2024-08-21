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В переполненном TD Garden ДиДжонай Кэррингтон возглавила победу Коннектикут Сан против Лос-Анджелеса, после ее публичной критики WNBA.

 and  Christian Meier
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В переполненном TD Garden ДиДжонай Кэррингтон возглавила победу Коннектикут Сан против Лос-Анджелеса, после ее публичной критики WNBA.

Первая игра WNBA на знаменитом «Гардене», известном своими эпическими противостояниями между звездами NBA «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», собрала 19 156 зрителей. Это число стало третьим по величине в истории WNBA и установило рекорд по количеству проданных билетов на матче «Сан», войдя в историю франшизы.

Вперед «Сан» выходила форвард Каррингтон, набравшая 19 очков в победе над «Спаркс» со счетом 69:61. После матча она поделилась своими мыслями с журналистами: «Исторически так сложилось, что «Сан» как франшиза недополучает признание. Иногда приходится брать дело в свои руки. Мы заслуживаем большего освещения в СМИ и популярности. Такую игру должны показывать по национальному телевидению, и фанатам не должно приходить платить за просмотр столь знакового события».

Для тех, кто не находится в Бостоне или Лос-Анджелесе, второй матч между «Сан» и «Спаркс» в этом сезоне можно было посмотреть по подписке WNBA League Pass и в прямом эфире на платформе WNBA X (ранее известной как Twitter). Перед игрой Каррингтон написала в Twitter, что игрокам приходится заниматься продвижением своей команды самостоятельно, отметив WNBA. CNN обратилась в лигу за дополнительными комментариями.

В матче против «Спаркс» Каррингтон (также с 4 подборами) набрала 19 очков, а ее поддержали 15 очков от Брионны Джонс, преодолевшей отметку в 2000 очков в карьере, и 14 очков от Тайши Харрис. Ведущую роль в победе сыграла Элисса Томас, набравшая 9 очков, 16 подборов и 8 передач.

При преимуществе «Сан» в 4:15 в четвертой четверти «Спаркс» вели 59:55, но «Сан» ответили серией из 14:2, обеспечив себе победу со счетом 69:61 и продлив серию побед над «Спаркс» до 11 матчей.

Команда Чайлдерса улучшила свой рекорд до 20-7 в этом сезоне, несмотря на процент реализации бросков с поля всего 38,4%, в то время как «Спаркс» потерпели 22-е поражение в сезоне, доведя свой рекорд до 6-22.

После матча главный тренер Стефани Уайт поделилась своей радостью: «Я действительно благодарна. Наша команда и игроки заслужили этот опыт. Мы знали, что можем победить на выезде, но не ожидали, что нас будут поддерживать 19 000 домашних фанатов, сделав эту ночь незабываемой». Она также отметила рост популярности женского баскетбола в Новой Англии.

Победа над «Спаркс» еще больше подчеркнула важность продвижения женского спорта, и Каррингтон призвала к большему освещению и популярности WNBA. Подписчики WNBA League Pass и платформа WNBA X позволили фанам со всего мира следить за матчем.

Алисса Томас виртуозно ведёт мяч в переполненном TD Garden в Бостоне.

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