В Париже пар по настольному теннису Гребе и Вольф заняли второе место

В конце концов, грандиозная победа ускользнула от Стефани Греб и Юлиане Вольф в настольном теннисе doubles на Паралимпийских играх, но они все же смогли завоевать серебряную медаль, продемонстрировав захватывающую игру в Париже. Рассчитывая на второе место в мире, немецкая пара столкнулась с серьезным испытанием в финале doubles класса WD14, уступив 1:3 (4:11, 11:9, 8:11, 8:11) фаворитам из Китая Хуан Венцзюань и Цзинь Ючэн.

Начав с неудачи на Arena Sud 4, Греб (36) и Вольф (36) испытали первые трудности, проиграв первый сет всего за пять минут. Однако они проявили силу и решимость во втором сете, поддерживая стабильный темп против китайской пары, несмотря на massive поддержку Германии.

Германия праздновала, когда Греб и Вольф завоевали первую серебряную медаль для DBS в Париже. Пловец Мориц Ветекэм ранее добился этого успеха, завоевав бронзовую медаль, что стало первым немецким триумфом.

Преодоление преград

Серебряная победа в Париже пополнила коллекцию паралимпийских медалей Греб. После четвертого места на дебюте в Лондоне она завоевала бронзу в Токио через четыре года и взяла серебро в индивидуальном событии в Рио. Вольф, соревнующийся с церебральным параличом, дебютировал с этой медалью на Паралимпийских играх.

Греб и Вольф преодолели множество препятствий на пути к финалу. Их первый матч в четверг был омрачен тем, что ракетка Греб случайно провалилась через контроль, потребовав использование запасной. Следующий матч против Морген Кайяуд и Люси Отьер был отложен из-за этой неудачи.

В полуфинале немки стояли на грани вылета, отставая всего на два очка со счетом 1:2. Верхняя сеянная норвежская пара Айда Хусик Дальен и Мерете Твеитен была на пороге победы. Но Греб из Берлина и Вольф (Эйзенхюттенштадт) сохранили хладнокровие и продемонстрировали захватывающую игру, которая привела их в финал дебютного турнира doubles по настольному теннису на Паралимпийских играх с 1976 года.

Несмотря на трудности на пути к Паралимпийским играм, включая поломку ракетки и напряженный полуфинал, Греб и Вольф продемонстрировали стойкость и завоевали место в финале doubles класса WD14 на Паралимпийских играх. Их достойная игра в финале в итоге принесла им серебряную медаль на Паралимпийских играх в Париже, пополнив коллекцию медалей Греб и отметив дебют Вольфа престижной наградой.

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