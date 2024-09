В паралимпийском триатлоне Макс Гелхар занял второе место.

Триатлонист Макс Гельхаар завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде. Несмотря на лидерство в первых двух дисциплинах, спортсмен из Испании усилил свою игру. Опять же, Сена принесла проблемы, на этот раз связанные с качеством воды.

Макс Гельхаар стартовал на Паралимпийских играх в Париже, завоевав серебряную медаль в триатлоне. 26-летний спортсмен показал время 1:08:43 в плавании на 750 м, велогонке на 20 км и беге на 5 км, уступив 38 секунд испанскому чемпиону мира в классе PTS3 Даниэлю Молине. Это достижение стало значительным рубежом для Гельхаара, который ранее завоевал три третьих места и одно второе место на чемпионатах мира.

"Я завоевал серебро, а не упустил золото", - прокомментировал Гельхаар. "Гонка была напряженной с самого начала. В воде была настоящая борьба". В конечном итоге он был "доволен" результатом. Гельхаар, который соревнуется с спастической гемипарезом, вышел из воды на четвертом месте, но возглавил гонку на велосипеде. Его обогнал Молина во время бега. Чемпион-носитель флага Мартин Шульц выйдет на старт позже сегодня (12:20), вместе с пятью другими немецкими триатлонистами, соревнующимися возле Понт-Александра III. Шульц ранее завоевал единственную немецкую медаль в Рио и Токио.

Соревнования отложены из-за плохого качества воды

Соревнования были отложены в воскресенье из-за плохого качества воды. Сильные дожди в пятницу были Followed by a brief thunderstorm and a heavy downpour in the late evening hour on Saturday. Мужской заезд олимпийского триатлона пришлось отложить из-за плохого качества воды. После открытых водных соревнований несколько спортсменов сообщили о тошноте и даже рвоте.

В последние годы французское правительство выделило около 1,4 миллиарда евро на очистку Сены. Это включало подключение множества домохозяйств к канализационной системе, которые ранее сбрасывали сточные воды прямо в реку и ее притоки. В Париже также был построен значительный резервуар для сбора сточных вод, чтобы предотвратить их сброс в Сену во время сильных дождей.

Серебряная медаль Гельхаара на Паралимпиаде стала его лучшим результатом на крупном соревновании. Несмотря на проблемы с качеством воды в Сене, соревнования по паралимпийскому триатлону удалось провести, продемонстрировав стойкость спортсменов, участвующих в них.

