В Пакистане также сообщили о первом случае заражения Mpox.

Два дня спустя после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную медицинскую чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса оспы обезьян, Пакистан сообщил о первом случае заболевания. Министерство здравоохранения в Исламабаде подтвердило случай в пятницу, зафиксированный у 34-летнего человека, который прибыл из страны Персидского залива. Точный штамм вируса оспы обезьян еще исследуется.

ВОЗ объявила наивысший уровень тревоги в среду из-за распространения нового штамма вируса оспы обезьян 1b в нескольких африканских странах. В четверг Швеция стала первой европейской страной, сообщившей о случае этого штамма, зафиксированном у путешественника, вернувшегося из поездки в пораженном регионе Африки. ВОЗ ожидает появления "ввезенных" случаев в Европе в ближайшие дни и недели.

Ранее известная как "оспа обезьян", эта болезнь может передаваться от животных и при тесном контакте от человека к человеку, например, во время секса. Особую озабоченность вызывают штамм 1b, циркулирующий в Демократической Республике Конго и некоторых других африканских странах. С начала года правительство Конго сообщило о 548 смертельных исходах и 15 664 подозрительных случаях.

Также Министерство здравоохранения Пакистана призвало общественность оставаться бдительной и соблюдать меры предосторожности, такие как избегание тесного контакта с больными людьми и соблюдение правил гигиены. Дальнейшие расследования необходимы для определения источника пакистанского случая и предотвращения возможного распространения.

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