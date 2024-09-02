- В оживленном городе Штутгарте произошел трагический инцидент, в котором участвовали трамвай и автомобиль.

В результате столкновения трамвая и автомобиля в Штутгарте один человек получил лёгкие травмы. Предварительные данные свидетельствуют о том, что водитель автомобиля врезался в трамвай во время поворота, как сообщил представитель полиции. Материальный ущерб составил десятки тысяч евро. Обо всех обстоятельствах происшествия в первые часы было известно немного.

Пострадавшему повезло, что авария в Штутгарте была классифицирована как незначительная. Однако восстановление повреждённого трамвая и автомобиля, скорее всего, обойдётся в крупную сумму, превышающую первоначальные материальные потери.

Читайте также: