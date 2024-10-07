В ожесточенной конкуренции за жизненно важных латиноамериканских избирателей, кампании под руководством Харриса и Трампа энергично участвуют в решающей территории поля битвы Пенсильвании.

"Ситуация, скорее всего, будет вращаться вокруг наших 'синих стен' штатов, в частности, Пенсильвании", - заявил губернатор Миннесоты в ресторане Mofongo, когда посетители наслаждались яркими напитками.

"Даже можно пройти здесь", - продолжил он.

Одновременно, всего несколько кварталов оттуда, в офисе кампании Трампа кипела энергия, латиноамериканские supporters бывшего президента делали звонки на английском и испанском языках.

Марсия Херрас, иммигрантка из Эквадора, проехала час из Аллентауна, чтобы сделать эти звонки.

"Семья, жизнь и окончание войны", - объяснила Херрас CNN причины своей поддержки Трампа.

Это краткое описание противоположных усилий по вовлечению на дождливый вечер раскрывает значительную роль латиноамериканского голоса tanto в кампаниях Трампа, как и Камалы Харрис в Пенсильвании, ключевом штате, где две предыдущие президентские выборы были выиграны всего на один пункт.

Растущее сообщество

По данным последней переписи, в Пенсильвании проживает более миллиона человек испаноязычного или латиноамериканского происхождения, и, по оценкам Центра Пью, 615 000 из них смогут голосовать в ноябре. Хотя штат по-прежнему в основном белый, испаноязычные или латиноамериканские жители теперь составляют около 9% населения, согласно данным переписи, и их численность выросла более чем на 40% с 2010 года.

Большая часть этого роста произошла в так называемом "222 коридоре" - группе городов вдоль US Route 222, таких как Ридинг, Аллентаун и Ланкастер.

В 2020 году Джо Байден выиграл Пенсильванию примерно на 80 000 голосов и получил комфортную поддержку латиноамериканских избирателей tanto в общине, как и национально. Четыре года назад Трамп победил в Пенсильвании, но проиграл латиноамериканским избирателям Хиллари Клинтон.

Хотя Харрис получила сильную поддержку среди зарегистрированных латиноамериканских избирателей по всей стране в недавнем опросе NBC News/Telemundo/CNBC, с 54% против 40% для Трампа, ее преимущество в 14 пунктов уступает тому, что имели предыдущие демократические кандидаты в президенты от этой демографической группы. Байден получил латиноамериканские голоса с перевесом в 33 пункта в 2020 году, а Клинтон - в 38 пунктов.

Даже на недавнем мероприятии кампании Харрис в Аллентауне появились признаки ослабления поддержки среди многочисленных энтузиастов вице-президента.

Гектор Сантана, переехавший из Доминиканской Республики, сказал CNN, что он голосовал за демократов в течение 20 лет, но пока не определился в этом году.

"Я еще не принял решение, потому что основной критерий, который я всегда учитываю, - это то, какой кандидат заботится об интересах латиноамериканцев. На данный момент я этого не вижу ни от одного кандидата", - сказал Сантана по-испански.

Бетлехемский ипотечный брокер Кармен Данцес выразил обеспокоенность тем, что некоторые латиноамериканские избиратели могут воздержаться от голосования в ноябре.

"Я думаю, что есть слишком много людей, которые колеблются. Они не знают, где они стоят", - сказал Данцес CNN.

Множественные подходы Харрис

Кампания Харрис использует различные стратегии, чтобы увеличить поддержку среди латиноамериканских избирателей в Пенсильвании в последние недели перед днем выборов.

К ним относятся отправка доверенных лиц кампании, получение большего количества звездных.endorsements от латиноамериканского сообщества и увеличение расходов на рекламу среди латиноамериканских избирателей, как советуют несколько советников и союзников Харрис.

"Чем лучше мы сможем эффективно донести сообщение вице-президента о ее прошлом и обязательствах по борьбе с противниками, будь то Уолл-стрит-банки во время кризиса ипотечного кредитования или безнравственные частные университеты, эксплуатирующие своих студентов, это сообщение находит отклик tanto у латиноамериканских мужчин, как и женщин", - сказал старший советник кампании Харрис CNN.

В прошлом месяце кампания объявила о планах потратить 3 миллиона долларов на новые испанскоязычные радиорекламу между 15 сентября и 15 октября.

Кампания также организует больше митингов и мероприятий в штате-ключе. На митинге в прошлом месяце в Бетлехеме Уолз пытался обратиться к пуэрториканским избирателям, которые составляют более половины потенциальных латиноамериканских избирателей в Пенсильвании.

"Мы признаем трагическую годовщину урагана 'Мария', который и по сей день имеет разрушительное воздействие. В марте вице-президент Харрис посетила Сан-Хуан. Она обещала продолжать поддерживать efforts по восстановлению, и когда мы войдем в Белый дом, вы можете рассчитывать на нашу поддержку", - сказал Уолз.

"Актер 'Гамильтона' Энтони Рамос, который присоединился к Уолзу на митинге, имел особое сообщение для латиноамериканских избирателей.

"Я чувствую страсть в комнате, и здесь так много людей разных цветов и рас. ... Мы все здесь вместе, верно? Это и есть наша страна. ... Так что я хочу призвать вас всех: не просто голосуйте; голосуйте за Камалу Харрис и Тима Уолза", - сказал он.

Старший советник Харрис упомянул, что кампания будет использовать социальных медиа-инфлюенсеров с большим количеством подписчиков, чтобы усилить сообщение вице-президента. Например, в августе Харрис сотрудничала с создателем контента Карлосом Эдуардо Эспиной, у которого более 10 миллионов подписчиков в TikTok, чтобы поговорить о том, почему латиноамериканцы должны поддержать ее.

"Когда выбор будет решаться с небольшим преимуществом, каждый детали имеет значение. И, очевидно, они постараются получить поддержку Бэд Бунни", - сказала демократический стратег и политический комментатор CNN Мария Кардона. "Тем не менее, мы знаем, что самое главное - это то, что кампания напрямую обращается к этим избирателям через доверенных лиц, Камалу или местных представителей".

Политические начинания Трампа также включают в себя привлечение известных фигур, чтобы привлечь больше латиноамериканских избирателей.

Кандидат в президенты получил поддержку трех популярных реггетон-артистов - Никея Джэма, Хусто Квилеса и Анюэля АА. Анюэль даже присоединился к Трампу на митинге в Джонстауне, Пенсильвания, в августе. Он призвал своих пуэрториканских последователей: "Давайте останемся едиными, давайте голосовать за Трампа" и поделился своими личными взаимоотношениями с бывшим президентом, сказав: "Он хочет помочь Пуэрто-Рико расти".

Ники Джэм выступил на митинге Трампа в Лас-Вегасе, где президент ошибочно идентифицировал его как женщину и пригласил на сцену. Впоследствии Ники Джэм удалил свой пост в Instagram, поддерживающий Трампа, но мексиканская группа Мана прекратила сотрудничество с ним, назвав его расистом в сообщении на испанском языке.

На митинге в августе в Уилкс-Барре, Пенсильвания, Трамп представил Даниэля Кампо, пилота venezuelанского происхождения, ставшего гражданином США в 2022 году. Кампо помогает кампании Трампа в канвасинге латиноамериканских районов, в частности, в Аллентауне, общась с избирателями о платформе бывшего президента. Люди часто спрашивают Кампо о якобы предвзятости Трампа против латиноамериканцев.

"Я латиноамериканец. Он пригласил меня выступить на своем митинге", - ответил Кампо. "Он также сделал положительные замечания обо мне перед всеми, так что если бы он держал зуб на латиноамериканцев, он бы не пригласил меня, и уж точно не хвалил бы меня потом".

Кампо говорит, что ему приходится сталкиваться с людьми, обеспокоенными "отношением" Трампа.

"Вы бы пригласили его на свою свадьбу или день рождения? Или день рождения вашего ребенка?" - спрашивает он их. "Они хихикают. Они смеются. Говорят: 'Нет, не особо'".

"Я тогда говорю: 'Так вы нанимаете его на работу, да?' - продолжает Кампо. "Они соглашаются. Помнят, как он эффективно выполнял свои обязанности четыре года назад, в то время как вы видели Харрис на работе - где они сияли ярче?"

В свете важности голосов латиноамериканцев в Пенсильвании политический ландшафт становится все более стратегическим.

Кандидаты признают растущее количество латиноамериканцев в штате, с более чем миллионом человек испаноязычного или латиноамериканского происхождения, проживающих в Пенсильвании, и 615 000 из них имеют право голосовать на выборах в ноябре, согласно Центру изучения общественного мнения Пью.

"Политика" в этом контексте относится к стратегическим маневрам и инициативам политических кандидатов, направленным на получение поддержки от этой значительной группы избирателей.

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