- В ожидании объявления о первой сессии вновь назначенного парламента

После недавних политических выборов в регионе Тюрингия все еще нет ясности, когда парламент возобновит свою работу в новом составе. Представитель администрации земельного парламента, который spoke с Немецким пресс-агентством, подтвердил, что на данный момент нет установленной даты. Дата инаугурационной встречи будет определена президентом парламента в сотрудничестве с различными политическими группами.

Ссылаясь на статью 50 конституции земли, спикер отметил, что члены должны быть приглашены хотя бы за неделю до конститутивной сессии. Таким образом, последний возможный срок для отправки приглашений - 24 сентября. Поскольку земельный парламент обязан собраться в течение 30 дней после выборов, и крайний срок приходится на 1 октября, любое более позднее собрание нарушит это правило.

Недавние слухи из источников в земельном парламенте указывают на высокую вероятность того, что парламент соберется между 23 сентября и 1 октября.

Ожидается, что объявление о дате возобновления работы ландтага будет сделано в пределах этого диапазона, между 23 сентября и 1 октября. После собрания парламент будет следовать статье 50 конституции, приглашая своих членов хотя бы за неделю до конститутивной сессии.

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