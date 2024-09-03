Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиКомиссия

В ответ на засуху Намибия уносит жизни более 700 диких животных.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Для сохранения воды теперь предлагается, чтобы слонов, зебр и различных других диких животных...
Для сохранения воды теперь предлагается, чтобы слонов, зебр и различных других диких животных проводили к их кончине.

В ответ на засуху Намибия уносит жизни более 700 диких животных.

Из-за самой сильной за многие годы засухи Намибия сейчас проводит отстрел примерно 700 диких животных, в том числе бегемотов, слонов и зебр. По данным Министерства окружающей среды и туризма, уже было отстрелено около 160 животных. Цель этой операции, по словам властей, - облегчить нагрузку на водные ресурсы и предоставить мясо тысячам людей, страдающих от засухи.

Профессиональные охотники проводят отстрел в соответствии с приказом, изданным на прошлой неделе. Список животных, подлежащих отстрелу, включает 30 бегемотов, 60 буйволов, 83 слона и 300 зебр.

Продолжительность операции все еще неопределенна

Продолжительность операции пока не определена, сообщил представитель Министерства окружающей среды и туризма. "Наша цель - минимизировать страдания. Нам нужно отделить животных, предназначенных для охоты, от тех, кто нет". Представитель также добавил, что бивни слонов будут храниться в правительственных складах в соответствии с глобальным запретом на продажу слоновой кости.

Решение правительства вызвало жесткую критику со стороны активистов прав животных. "План не только жесток, но и опасно короткозорок", - заявила ПЕТА, известная организация по правам животных. Отстрел не решит проблему засухи.

Намибия объявила состояние чрезвычайной ситуации из-за засухи, которая в настоящее время влияет на большие части Южной Африки, в мае. По данным Всемирной продовольственной программы, почти половина населения Намибии, около 1,4 миллиона человек, страдают от критической продовольственной небезопасности.

Комиссия утвердила операцию, в ходе которой диких животных отстреливают из-за засухи. Продолжительность операции, надзор за которой осуществляет Министерство окружающей среды и туризма, все еще рассматривается.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В начале августа температура в Мадриде была такой.
Панорама

Испания побила рекорд температуры в августе.

Испания побила рекорд температуры в августе. Записи высоких температур становятся все более частыми, и они не задерживаются на своих пиковых значениях надолго. Испания установила новый рекорд в августе, с средней температурой 25 градусов, как сообщил национальный метеоцентр Aemet. Это на два градуса выше типичной температуры с 1991 по 2020 год

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
После пожара и инцидента с безопасностью автомобили экстренной службы горели мигающим светом в...
Панорама

Человек признался в поджоге больницы.

Возгорание в медицинском учреждении в Ахене причинило существенный ущерб, чего потребовало присутствие нескольких спасательных бригад. В настоящее время человека, подозреваемого в поджоге, судят в отношении его вины.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Собрание Сената, базирующегося в Берлине, служит значительной платформой для деловых связей - мэр...
Федеральные земли Германии

Вегнер выражает, что Берлин не подходит для ненависти, провокации и изоляции.

Встреча у Ротotho ратуши на празднике урожая — важное событие для политиков и знаменитостей. Мэр Вёгнер подчеркнул всемирную привлекательность города и отправил послание другим немецким городам

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Микрочипы Lunar-Lake планируют укрепить лидерство Intel на рынке настольных компьютеров.
Технологии

Intel стремится сохранить будущее доминирующее положение на рынке ПК с помощью инновационного оборудования.

При введении Microsoft ПК, сосредоточенных на ИИ, они исключительно dépendовали на процессорах Qualcomm. Это оказалось проблемой для Intel, учитывая, что их конкурент использовал уникальную структуру аппаратного обеспечения. Теперь лидер рынка наносит ответный удар.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На фоне экономического спада Коммерцбанк испытал значительное напряжение.
Экономика

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка.

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка. В 2008 и 2009 годах во время финансового кризиса правительство предоставило Коммерцбанку более 18 миллиардов евро, чтобы предотвратить его крах. С тех пор банк восстановился и вернул миллиарды евро правительству. Теперь правительство планирует постепенно продавать свои акции в Коммерцбанке, чтобы получить миллиарды евро. Согласно сообщениям,

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После операции по удалению опухоли Элль Макферсон предпочла отказаться от стандартных методов...
Общество

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы В 80-х годах, австралийская модель Элль Макферсон получила прозвище "Богиня". Сейчас, в 60 лет, она поделилась своей личной борьбой с диагнозом рака груди, который она получила несколько лет назад. В интервью журналу "Женщины Австралии" она описала этот опыт как

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно