В ответ на засуху Намибия уносит жизни более 700 диких животных.

Из-за самой сильной за многие годы засухи Намибия сейчас проводит отстрел примерно 700 диких животных, в том числе бегемотов, слонов и зебр. По данным Министерства окружающей среды и туризма, уже было отстрелено около 160 животных. Цель этой операции, по словам властей, - облегчить нагрузку на водные ресурсы и предоставить мясо тысячам людей, страдающих от засухи.

Профессиональные охотники проводят отстрел в соответствии с приказом, изданным на прошлой неделе. Список животных, подлежащих отстрелу, включает 30 бегемотов, 60 буйволов, 83 слона и 300 зебр.

Продолжительность операции все еще неопределенна

Продолжительность операции пока не определена, сообщил представитель Министерства окружающей среды и туризма. "Наша цель - минимизировать страдания. Нам нужно отделить животных, предназначенных для охоты, от тех, кто нет". Представитель также добавил, что бивни слонов будут храниться в правительственных складах в соответствии с глобальным запретом на продажу слоновой кости.

Решение правительства вызвало жесткую критику со стороны активистов прав животных. "План не только жесток, но и опасно короткозорок", - заявила ПЕТА, известная организация по правам животных. Отстрел не решит проблему засухи.

Намибия объявила состояние чрезвычайной ситуации из-за засухи, которая в настоящее время влияет на большие части Южной Африки, в мае. По данным Всемирной продовольственной программы, почти половина населения Намибии, около 1,4 миллиона человек, страдают от критической продовольственной небезопасности.

Комиссия утвердила операцию, в ходе которой диких животных отстреливают из-за засухи. Продолжительность операции, надзор за которой осуществляет Министерство окружающей среды и туризма, все еще рассматривается.

Читайте также: