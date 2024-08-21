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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

В ответ на провокацию Израиль наносит удары по Ливану, в результате чего погибает много людей.

 and  Christian Meier
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Самолет для борьбы с огнем действует в приграничной зоне.
Самолет для борьбы с огнем действует в приграничной зоне.

В ответ на провокацию Израиль наносит удары по Ливану, в результате чего погибает много людей.

За последние десять месяцев продолжаются нападения "Хезболлы" на Израиль с территории Ливана, в которых используются ракеты и дроны. Израиль отвечает авиаударами по соседней стране, в результате чего среди боевиков "Хезболлы" есть жертвы.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате авиаударов погиб как минимум один человек и 16 человек получили ранения. Целью была долина Бекаа, расположенная рядом с городом Баальбек на северо-востоке страны, известный оплот шиитской организации "Хезболла".

Ранее ВВС Израиля атаковали установки запуска ракет и другие военные объекты "Хезболлы" в южной части Ливана. В результате, как заявили военные источники Израиля, было запущено около 40 ракет в направлении северного Израиля. Некоторые из них были перехвачены средствами ПВО, а другие упали на Голанских высотах. О немедленных жертвах не сообщалось.

Однако Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате атаки на израильскую границу в Дхире погибли четыре человека и двое получили ранения. "Хезболла" заявила о гибели трех своих бойцов, но не предоставила подробностей о времени и месте их смерти. Источники в ливанских силах безопасности подтвердили гибель людей во время атаки на Дхиру.

С начала конфликта в Газе восемь месяцев назад ежедневно происходят столкновения между израильской армией и боевиками "Хезболлы" в Ливане, а также другими вооруженными группировками на границе между двумя странами. Сообщалось о жертвах с обеих сторон, большинство из которых - члены "Хезболлы".

Европейский союз выразил обеспокоенность нарастающим tensions между Израилем и "Хезболлой", призвав к деэскалации и соблюдению международного права. Европейский союз имеет исторические торговые отношения tanto с Ливаном, как и с Израилем, и любое обострение конфликта может потенциально повлиять на эти экономические связи.

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