В ответ на критику, генеральный почтовый директор обещает приложить "чрезвычайные усилия", чтобы обеспечить своевременную доставку бюллетеней для выборов 2024 года.

"Давайте проясним ситуацию: Почта США полностью готова к отправке почтовых бюллетеней по стране", - заявил ДеДжой на пресс-конференции, отвечая на опасения, высказанные группой избирательных чиновников от обеих партий в отношении доставки почтовых бюллетеней и повторяющиеся необоснованные утверждения бывшего президента Трампа о мошенничестве при голосовании по почте.

"Мы призываем избирателей отправлять свои бюллетени заранее, если они выберут голосование по почте", - добавил он.

Почта США будет усердно работать и примет "исключительные меры" для своевременной доставки почтовых бюллетеней, заявил ДеДжой. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, более 43% избирателей проголосовали по почте, что, как ожидается, не повторится в этом году; однако многие штаты страны расширили возможности голосования по почте.

Эти специальные меры включают в себя специальные линии для сдачи бюллетеней в почтовых отделениях, дополнительные почтовые доставки и сборы почтальонами, поздние сдачи в избирательные офисы и поддержание активности обработки в воскресенье перед днем выборов.

ДеДжой уклонился от ответа на вопрос CNN о недавнем посте Трампа в социальных сетях, намекая на осуждение без прямого упоминания имени бывшего президента.

"Мой ответ такой же, как и на всех, кто утверждает, что мы не готовы к выборам - они ошибаются", - отреагировал ДеДжой. "Я не считаю нужным расшифровывать это дальше. Они ошибаются".

ДеДжой также признал повышенную чувствительность и пристальное внимание к всей системе голосования по почте, признав, что "американская общественность будет все больше беспокоиться, если будет продолжаться дискуссия, которая продолжает ставить под сомнение надежность Почты США для предстоящих выборов".

Отрицание голосования по почте было ключевым аспектом кампании Трампа в 2020 году, и по мере приближения выборов 2024 года он возродил многие подобные ложные утверждения.

В недавнем посте в социальных сетях Трамп заявил, что USPS признал себя плохо управляемым провалом, в то время как в радиопередаче Трамп заявил, что USPS может потерять сотни тысяч бюллетеней, возможно, умышленно.

Однако случаи мошенничества с голосованием крайне редки на выборах в США, как показали исследования как левых, так и правых организаций. Расширение голосования по почте не дает преимущества демократам перед республиканцами, но из-за постоянных критики Трампа оно стало менее популярным среди республиканских избирателей с 2020 года.

По данным USPS, во время выборов 2020 года, проходивших в условиях пандемии COVID-19, они смогли доставить 99% бюллетеней, отправленных избирателями в избирательные органы, в течение семи дней. ДеДжой гордится тем, как USPS справился с выборами 2020 года, которые были омрачены крупными скандалами и судебными разбирательствами в отношении доставки почтовых бюллетеней.

ДеДжой занял пост генерального директора в июне 2020 года после своего назначения советом директоров USPS, все члены которого были назначены Трампом.

Работа с местными чиновниками

Национальная ассоциация секретарей штатов, организация, объединяющая избирательных чиновников от обеих партий, выразила обеспокоенность в письме ДеДжою в этом месяце, выразив опасения по поводу способности Почты США своевременно и точно доставить почту на выборах в 2021 году.

Конкретно, избирательные чиновники сообщали о "необычайно длительном времени доставки" почты на выборах, в том числе бюллетеней, что может привести к их отказу из-за опоздания. Кроме того, они отметили необычайно высокую частоту недопустимой почты, связанной с выборами.

"Несмотря на неоднократные попытки связаться с официальными лицами USPS, отвечающими за почту на выборах, мы пока не видели никаких улучшений или конкретных усилий по решению наших проблем", - говорится в письме.

ДеДжой подтвердил в четверг, что он доступный руководитель и планирует усилить сотрудничество с избирательными чиновниками в последние дни выборов.

"Я согласился на более частую связь с ними", - сказал ДеДжой о Национальной ассоциации секретарей штатов. "Я поручил нашей региональной команде более тесно сотрудничать с операционными командами по мере продвижения, чтобы мы могли оперативно решать любые проблемы по мере их получения".

Политика вокруг голосования по почте вызвала обеспокоенность у группы избирательных чиновников от обеих партий и бывшего президента Трампа. ДеДжой подчеркнул приверженность Почты США своевременной доставке почтовых бюллетеней, принимая исключительные меры для обеспечения их своевременной доставки.

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