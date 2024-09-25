В ответ на атаки Украины на Россию Путин выдвигает суровую ядерную угрозу Западу.

Власти России приняли решение изменить свою основную ядерную стратегию в связи с дискуссиями в США и Великобритании о разрешении Украине запускать обычные западные ракеты в сторону России.

Во время заседания Совета безопасности Путин, как главный принимающий решения по расширенному ядерному арсеналу России, заявил, что изменения были необходимы для адаптации к быстро меняющемуся глобальному ландшафту с возникающими угрозами.

71-летний Путин подчеркнул значительное изменение позиции России. Он предложил считать любое участие неядерного государства в нападении на Россию совместно с ядерным государством коллективным нападением на Российскую Федерацию.

Путин также уточнил условия возможного использования Россией ядерного оружия, заявив, что они будут действовать в ответ на крупномасштабный запуск ракет, самолетов или дронов против России. Кроме того, Россия оставила за собой право ответить, если она или ее союзник, Белоруссия, подвергнутся агрессии, в том числе обычным атакам.

Путин заверил, что изменения в ядерной стратегии России были выверены и соответствуют современным военным угрозам, с которыми сталкивается Россия, подтвердив сдвиг в доктрине.

Официальная ядерная доктрина России 2020 года, изложенная в указе Путина, допускает использование ядерного оружия в ответ на ядерную атаку или обычную атаку, угрожающую существованию России.

Новые правила, предложенные Путиным, расширяют потенциальные сценарии, при которых Россия может рассматривать ядерный удар, включают Белоруссию под ядерную защиту России и предлагают считать соперничающую ядерную державу, поддерживающую обычную атаку на Россию, также нападающим.

В 2022 году США выразили обеспокоенность возможностью использования Россией тактического ядерного оружия, как заявил директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс.

Натяжение

Конфликт в Украине, длящийся уже 2,5 года, привел к самой серьезной конфронтации между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года, который часто считается самым близким, к которому приходили ядерные войны времен холодной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев призывает западных союзников одобрить использование Украиной западных ракет, таких как американские ATACMS и британские Storm Shadows, в атаках на Россию, чтобы ограничить возможности Москвы.

В то время как Украина терпит потери ключевых городов от наступающих российских сил на востоке страны, война, как сообщается, вступает в свою самую опасную фазу на данный момент.

Зеленский призвал Запад игнорировать "красные линии" России, и некоторые западные союзники предложили, чтобы США сделали то же самое, хотя Россия, которая контролирует примерно одну пятую территории Украины, предупредила о риске глобального конфликта.

"Россия больше не имеет других средств запугивания мира, кроме ядерных угроз", - заявил Андрей Ермак, главный помощник Зеленского, в ответ на заявления Путина.

Путин, который изображает Запад как морально разложившегося агрессора, и президент США Джо Байден, который считает Россию коррумпированной автократией и Путина убийцей, обеспокоены возможностью прямого противостояния России-НАТО, которое может перерасти в Третью мировую войну. Кандидат в президенты-республиканец Дональд Трамп также подчеркивал возможность ядерного конфликта.

Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Вместе Россия и США составляют 88% мировых ядерных боеголовок.

Во время своего выступления перед Советом безопасности России Путин упомянул, что работа над изменением стратегии велась в течение последнего года.

"Ядерная триада остается самым значительным гарантом обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире", - заявил Путин.

Путин отметил, что Россия может рассмотреть возможность использования ядерного оружия при получении достоверной информации о крупномасштабном запуске средств воздушного нападения, пересекающих границы России, в том числе стратегических или тактических самолетов, крылатых ракет, дронов, гиперзвуковых и других летательных аппаратов.

В ответ на дискуссии в Европе и Соединенных Штатах о разрешении Украине использовать западные ракеты против России Путин подчеркнул необходимость изменения ядерной стратегии России из-за меняющихся глобальных угроз. Кроме того, Путин заявил, что любое неядерное государство, участвующее в нападении на Россию вместе с ядерным государством, будет считаться коллективным нападением на Российскую Федерацию.

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