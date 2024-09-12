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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

В ответ на атаки, Путину проверяют металлические ограничения.

 and  Ksenia Johnson
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В ответ на атаки, Путину проверяют металлические ограничения.

Несмотря на продолжающийся конфликт и международные санкции, западные страны по-прежнему заинтересованы в получении различных ресурсов из России. Недавние угрозы президента Путина указывают на возможные ограничения экспорта критически важных материалов, таких как уран, титан и никель, в ответ на потенциальное одобрение США использования Украиной дальнобойного оружия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не раскрыл подробностей, но предупредил о последствиях, если США будут способствовать таким действиям против российских целей. Президент Путин предложил ввести ограничения на экспорт некоторых металлов, в том числе урана, в качестве ответа на Запад.

Россия, похоже, приняла решение разрешить Украине использовать дальнобойное оружие, заявил Путин на телеконференции правительства. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину изучить, какие сырьевые материалы Россия экспортирует, и подумал над возможностью введения ограничений на металлы, такие как уран, титан и никель.

Кроме урана и титана, Путин также упомянул природный газ, алмазы и золото. Однако такие меры не должны быть приняты поспешно и не должны наносить ущерб России самой. Как один из крупнейших в мире производителей урана и третий по величине производитель титанового губчатого порошка, Россия играет значительную роль в поставках этих материалов. Российская горнодобывающая компания "Норникель" является крупнейшим в мире производителем рафинированного никеля.

Китай является основным импортером российского никеля, импортируя около 38 026 тонн в 2021 году - это 38% экспорта России, согласно данным Trade Data Monitor. Почти 30% экспорта России направляется в Нидерланды для дальнейшей пересылки в другие европейские страны.

Возможное изменение поддержки США

Госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на возможные изменения в военной поддержке Украины. На пресс-конференции в Варшаве Блинкен подтвердил готовность США при необходимости скорректировать помощь Украине. Он признал, что, хотя провел подробные и детальные обсуждения с британским коллегой Дэвидом Лэмми в Киеве, будут учитываться оценки и потребности Украины.

"Мы будем продолжать делать то, что делали", - сказал Блинкен, подразумевая гибкие корректировки. "Мы приспособимся, если это будет необходимо, в том числе в отношении средств, доступных Украине".

"Нью-Йорк Таймс" сообщила, что президент США Джо Байден испытывает давление на то, чтобы ослабить ограничения для Украины. Высокопоставленные военные стратеги больше не возражают против этой идеи, и недавнее письмо бывших дипломатов и генералов США призывало Байдена разрешить Украине защищаться. Ранее Байден упоминал, что они "работают над" вопросом о разрешении ударов по территории России.

Соединенные Штаты, рассматривающие возможные изменения в военной поддержке Украины, должны учитывать последствия этого решения в контексте угроз России ввести ограничения на экспорт критически важных материалов, таких как уран, титан и никель. Как один из крупнейших в мире производителей урана и третий по величине производитель титанового губчатого порошка, Соединенные Штаты зависят от этих материалов из России в некоторой степени.

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