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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

В ответ израильские самолеты наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

В ответ израильские самолеты наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Израиль ликвидирует несколько ключевых фигур Хезболлы в быстрой последовательности. В ответ на убийство Насраллы ассоциаты хуситов отвечают ракетным обстрелом. Теперь Израиль наносит удар в Йемене.

В соответствии с военными источниками, ВВС Израиля провели атаки на цели в Йемене, используя множество боевых самолетов. Широкомасштабная операция была сосредоточена на критически важной инфраструктуре "террористической группы хуситов" в районах Рас-Иса и Худайда, заявили вооруженные силы. Среди этих целей были электростанции и порт, используемый для импорта нефти. Порт подозревался в использовании в качестве транспортного узла для иранского оружия и военных поставок хуситской милиции, согласно израильской армии. Однако эти утверждения остаются недоказанными независимо.

Авиаудар Израиля в Йемене, расположенном примерно в 1800 километрах от израильской границы, был инициирован в ответ на недавние атаки хуситов, сообщили военные. В субботу вечером сработали сирены оповещения о ракетах в нескольких районах центрального Израиля и оживленном прибрежном городе Тель-Авив из-за ракеты, запущенной из Йемена. Ракету якобы перехватили до того, как она нарушила израильское воздушное пространство, согласно военным.

Подобно Хезболле в Ливане, хуситы имеют связи с иранским "Аксиом сопротивления", в который входят террористические организации, такие как ХАМАС в Газе. После гибели лидера Хезболлы Хасана Насраллы от израильского авиаудара, хуситская милиция угрожала дальнейшими атаками на Израиль в субботу. Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хути обратился к публике в телеобращении, объявив о намерении своей милиции эскалировать ситуацию и усилить свою деятельность после недавних дронов и ракетных атак на Израиль.

Израиль последний раз атаковал Йемен в конце июля. В то время ВВС Израиля сосредоточились на ударах по порту Худайда из-за летальной атаки дроном хуситской милиции на Тель-Авив. Дрон, заполненный взрывчатым веществом, ударил по жилому зданию в центре города, убив одного человека и ранив нескольких других.

  1. При растущей напряженности между Израилем и хуситской милицией стоит отметить, что Европейский союз призывает обе стороны проявлять сдержанность и прибегать к дипломатическому диалогу.
  2. Несмотря на призывы Европейского союза к деэскалации, Израиль сохраняет за собой право защищаться от атак, исходящих из Йемена, как показывают его недавние военные операции.

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