В отсутствие суперкомпьютера, Лига чемпионов стоит на месте.

Лига чемпионов УЕФА обнимает Искусственный Интеллект. Вечером мощный компьютер примет участие в сложном жребии группового этапа этого турнира, который обещает стать самым сложным в истории. Но не только соревнование претерпевает изменения; гимн звучит по-новому. Но это не полная перемена; он просто имеет свежий вид. Оригинальная мелодия, созданная композитором Тони Бреттеном в 1992 году, вдохновленная "Задок, священник" Генделя, смогла обрести свою собственную идентичность.

Новая версия гимна все еще сохраняет характерные строки о лучших, но она была переделана оркестром и слегка отредактирована, согласно УЕФА. Хор "Tenebrae" берет на себя ведущую роль в новом записях, добавляя более успокаивающий и мирный тон. То, что раньше вызывало эмоции у фанатов, теперь скользит по поверхности приятности. Этот гимн знаменует сдвиг в бренде лиги, который будет мало похож на предыдущий сезон, когда Дортмунд неожиданно reached the final.

Самое разительное изменение со времени основания Лиги чемпионов в 1992-1993 годах - отказ от традиционного формата группового этапа. Теперь 36 команд (вместо обычных 32) будут соревноваться в одной лиге. После восьми игр восемь лучших команд пройдут в 1/16 финала, а команды, занявшие 9-24 места, будут соревноваться в раунде плей-офф, чтобы определить оставшиеся восемь мест. Немецкие клубы, такие как Байер Леверкузен, ВФБ Штутгарт, Бавария Мюнхен, РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд, смогут насладиться элитой международного футбола в этой новой версии Лиги чемпионов.

Входная плата для клубов увеличилась с €15,64 млн до €18,62 млн, с дополнительными €2,1 млн за победу (ранее €2,8 млн), а выигрышные места варьируются от €275 000 за 36-е место в групповом этапе до €10 млн для лидера. В идеальном случае УЕФА выплатит участнику более €112 млн, почти в два раза больше, чем раньше.

Наряду с доходами от матчей и фондами из нового рынка пула, УЕФА распределит €853 млн из пула. Распределение этих двух основных источников и бонусов довольно близко, что делает главного финансового директора и спортивного директора счастливыми.

Теперь давайте исследуем переработанную Лигу чемпионов.

Как работает жребий? Почти ничего не осталось прежним. Раньше 32 команды строго разделялись на восемь групп по четыре. Но это больше не так. 36 команд будут соревноваться в системе лиги, играя восемь матчей группового этапа - четыре домашних и четыре выездных - против восьми разных соперников. Каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждого горшка, в том числе с собой.

36 команд разделены на четыре горшка на основе их коэффициента УЕФА. Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг в горшке 1. Чемпион Байер Леверкузен в горшке 2, а вернувшиеся ВФБ Штутгарт присоединились к горшку 4. Нахождение в горшке 1 больше не дает преимущества, так как каждая команда играет против соперников из всех горшков. УЕФА гарантирует, что топ-команды сыграют в групповом этапе, добавляя азарта в соревнование. Вероятно, финансы также сыграли значительную роль в этой реформе, с 144 матчами группового этапа вместо 96, в том числе 40 с участием немецких команд.

Матчи между командами из одной страны по-прежнему будут избегаться. С учетом того, что три немецкие команды находятся в горшке 1, очевидно, что немецкие представители сыграют против двух из оставшихся шести соперников: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен, Ливерпуль, Интер Милан, FC Барселона.

Горшок 1: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Бавария Мюнхен , Пари Сен-Жермен, Ливерпуль, Интер Милан, Боруссия Дортмунд , РБ Лейпциг , FC Барселона

Реал Мадрид, Манчестер Сити, , Пари Сен-Жермен, Ливерпуль, Интер Милан, , , FC Барселона Горшок 2: Байер Леверкузен , Атлетико Мадрид, Аталанта Бергамо, Ювентус Турин, Бенфика Лиссабон, Арсенал, Клуб Брюгге, Шахтер Донецк, АК Милан

, Атлетико Мадрид, Аталанта Бергамо, Ювентус Турин, Бенфика Лиссабон, Арсенал, Клуб Брюгге, Шахтер Донецк, АК Милан Горшок 3: Феенорд Роттердам, Спортинг Лиссабон, ПСВ Эйндховен, Динамо Загреб, FC Зальцбург, Лилль ОСК, Красная Звезда Белград, Юнг Бойз Берн, Селтик Глазго

Феенорд Роттердам, Спортинг Лиссабон, ПСВ Эйндховен, Динамо Загреб, FC Зальцбург, Лилль ОСК, Красная Звезда Белград, Юнг Бойз Берн, Селтик Глазго Горшок 4: Словацк Братислава, АС Монако, Спарта Прага, Астон Вилла, Болонья, Жирона, ВФБ Штутгарт, Штурм Грац, Стразбур.

Нововведение в жребии: Традиционный метод ручного жребия больше не будет единственным методом. УЕФА заявляет, что рассмотрение всех возможностей с 1000 мячами может занять несколько часов, поэтому будет использоваться программное обеспечение от лондонской компании с большим опытом в этой области. Этот суперкомпьютер, управляемый ИИ, должен завершить задачу всего за 35 минут. Процесс включает в себя ручное извлечение каждой команды, а затем компьютер случайным образом выбирает оставшихся соперников и определяет домашние и выездные матчи для каждой команды.**

Возможные соперники для пяти немецких команд могут выглядеть так:

Байерн Мюнхен: Манчестер Сити (Д), Париж (Д), Атлетико (Д), Аталанта (Д), Фейеноорд (Д), Янг Бойз (Д), Братислава (Д), Монако (Д)

Борussia Дортмунд: Реал (Д), Ливерпуль (В), Милан (В), Брюгге (Д), Лилль (В), Зальцбург (Д), Жирона (В), Прага (Д)

РБ Лейпциг: Интер (В), Барселона (Д), Арсенал (В), Ювентус (Д), Селтик (В), Црвена Звезда (Д), Грэц (Д), Брест (В)

Байер Леверкузен: Атлетико (Д), Аталанта (В), ПСЖ (В), Реал (Д), Фейеноорд (Д), Янг Бойз (В), Астон Вилла (Д), Болония (В)

ВФБ Штутгарт: Братислава (Д), Монако (В), Интер (В), Барселона (Д), Милан (В), Брюгге (Д), Лилль (В), Эйндховен (Д)

Как будет проходить дальнейший этап? 36 команд будут соревноваться в системе лиг, что приведет к созданию единой таблицы со всеми командами. Первые 8 команд после восьми туров напрямую перейдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие места с 9 по 24, пройдут в новые плей-офф-раунды. Команды, занявшие места с 25 по 36, будут выбывать.

Команды, занявшие места с 9 по 24, определять остальных участников 1/8 финала в восьми матчах дома и в гостях. Победители затем перейдут к традиционной системе плей-офф с 1/8 финала, стремясь выйти в финал в Мюнхене. В этом году, впервые, команды не будут перемешиваться в каждом раунде, а будут размещены в турнирной сетке на основе их рейтинга в групповом этапе, подобно теннису или дартсу.

Когда будут сыграны матчи? С восьмью турами группового этапа вместо шести, будет больше дат для матчей. Ранее групповой этап заканчивался в декабре, но теперь он продлится до января. Матчи будут сыграны во вторники и среды в 18:45 и 21:00. Есть два исключения: некоторые матчи в первый тур будут сыграны в четверг, потому что Лига Европы и Лига конференций еще не начались. В последний тур все 18 матчей начнутся одновременно. Организаторы конференции DAZN, несомненно, будут довольны. DAZN и Amazon Prime продолжат транслировать Лигу чемпионов в Германии, а только финал будет показан на ZDF.

1-й тур: 17/18/19 сентября 2024 года

2-й тур: 1/2 октября 2024 года

3-й тур: 22/23 октября 2024 года

4-й тур: 5/6 ноября 2024 года

5-й тур: 26/27 ноября 2024 года

6-й тур: 10/11 декабря 2024 года

7-й тур: 21/22 января 2025 года

8-й тур: 29 января 2025 года

Плей-офф раунд: 11/12 и 18/19 февраля 2025 года

1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года

Четвертьфиналы: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года

Полуфиналы: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года

Финал: 31 мая 2025 года в Мюнхене

Как будет работать Лига Европы и Лига конференций? В основном, так же. Лига Европы, в которой участвуют немецкие команды Франкфурт и Хоффенхайм, будет соответствовать формату Лиги чемпионов. Однако Лига конференций по-прежнему будет иметь только шесть матчей в групповом этапе. 36 команд будут разделены на шесть групп по шесть команд в каждой. Если 1. FC Хайденхайм квалифицируется в групповой этап, победив в плей-офф против BK Хакен сегодня вечером, они будут в Пот 2 и сыграют против одной команды из каждого потока. Они сыграют три домашних матча и три гостевых матча.

Будет ли снова реlegtation из Лиги Европы и Лиги конференций? Нет. Выбывшие команды будут исключены из соревнования. Это относится tanto к Лиге чемпионов, как и к Лиге Европы.

Кто заберет титул Лиги чемпионов? Суперкомпьютер, управляемый ИИ, не может предсказать это.

Новый формат жеребьевки Лиги чемпионов использует суперкомпьютер, управляемый ИИ из лондонской компании, который стремится завершить задачу всего за 35 минут, намного быстрее, чем традиционный ручной метод. Несмотря на измененный процесс жеребьевки, волнение от увидеть топ-команды, такие как Байерн Мюнхен, Борussia Дортмунд и РБ Лейпциг, в групповом этапе остается.

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