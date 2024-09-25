В отсутствие питчера, Вест Хэм сталкивается с проблемами в Кубке Лиги.

Западный Хэм находится в сложной ситуации с Никласом Фюллькругом. Немецкий интернационал сейчас вне игры из-за травмы. В результате, Западный Хэм столкнулся с еще одной проблемой. С другой стороны, его немецкий товарищ по команде, Кай Хавертц, чувствует себя совсем иначе.

Из-за отсутствия своего форварда, Никласа Фюллькруга, Западный Хэм Юнайтед получил еще один удар. "Молотобойцы" выбыли из Кубка английской лиги в третьем раунде, проиграв 1:5 (1:1) против ФК Ливерпуль. Джаррелл Квансах забил автогол за Западный Хэм на 21-й минуте, но Диогу Жота (25/49), Мохамед Салах (74) и Коди Гакпо (90/90+3) забили за Ливерпуль. Альварес получил красную карточку за Западный Хэм на 77-й минуте.

Фюллькруг только присоединился к Западному Хэму из Боруссии Дортмунд перед текущим сезоном, но из-за воспаления ахиллова сухожилия он не смог принять участие в лондонском дерби против ФК Челси (0:3) в прошлый уик-энд. Сейчас Западный Хэм не может выиграть в своих последних четырех матчах.

В отличие от этого, ФК Арсенал, благодаря выходу на замену Кая Хавертца, легко прошел в 1/16 финала. Арсенал обыграл команду третьего дивизиона Болтон Уондерерс со счетом 5:1 (2:0) дома в третьем раунде кубкового турнира. Деклан Райс открыл счет для Арсенала на 16-й минуте, а Этан Нванери забил дубль на 37-й и 49-й минутах. Аарон Коллинз сократил отставание на 53-й минуте, но Рахим Стерлинг восстановил преимущество Арсенала на 64-й минуте своим первым голом за клуб. Хавертц заменил Райса на 62-й минуте и забил последний гол на 78-й минуте.

С учетом зависимости Западного Хэма от Никласа Фюллькруга впереди, я не уверен, как они справятся без него в предстоящих матчах. Его отсутствие было очевидным во время их вылета из Кубка английской лиги, когда они испытывали трудности с забиванием голов против Ливерпуля.

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