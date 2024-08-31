- В отсутствие Джоковича, Зверев сталкивается с вызовом вечера.

В разгар своей третьей игры на US Open Александр Зверев увидел неожиданное поражение Новака Джоковича на большом экране и на мгновение растерялся. "Вы могли заметить это, возможно, это немного отвлекло, так как я знал, что Джокович выбыл из моей половины", - сказал 27-летний Зверев около 3 часов ночи, расслабляясь на велотренажере после своего изнурительного ночного сражения.

Зверев триумфально обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри 5-7, 7-5, 6-1, 6-3, завершив матч на матч-боле в 2:35 ночи по местному времени, почти через три часа после вылета Джоковича из турнира. Несмотря на ранние вылеты Джоковича и Карлоса Алькараса, шансы Зверева на победу в своем первом турнире "Большого шлема" возросли.

Важный рубеж Зверева

"Это было серьезное имя", - прокомментировал Зверев поражение Джоковича, но напомнил себе: "Я должен сосредоточиться на себе, как мы сегодня узнали. Каждый может играть в отличный теннис на турнире "Большого шлема". Я должен выиграть свои матчи первым делом".

Желая отпраздновать, Зверев отпраздновал свою 100-ю победу в матче турнира "Большого шлема". Он стал первым игроком, родившимся после 2000 года, достигшим этого рубежа.

"Это было очень приятно играть. Я просто благодарен, что я все еще в игре", - сказал Зверев в интервью после победы, обращаясь к нескольким сотням зрителей, которые остались до поздней ночи на стадионе Луиса Армстронга. "Спасибо, что остались так поздно. Это пятничный вечер в Нью-Йорке. Честно говоря, если бы у меня был свободный пятничный вечер в Нью-Йорке, я бы тоже предпочел уйти". Только один матч в истории US Open длился дольше.

Теперь Зверев встретится с американцем Брендоном Накашимой в 1/16 финала. Накашима обыграл итальянца Лоренцо Муссетти в четырех сетах, прервав надежды Зверева на еще одну золотую медаль Олимпиады в четвертьфинале Парижа.

Ранний вылет Джоковича

Зверев мог встретиться с Джоковичем уже в полуфинале, с Карлосом Алькарасом в качестве потенциального финального оппонента. Джокович был выбит в третьем раунде австралийцем Алексомей Пopyриным 4-6, 4-6, 6-2, 4-6, что стало его самым ранним вылетом на US Open с 2006 года.

"Это было ужасное выступление с моей стороны", - сказал 37-летний серб, шокированный. "Я играл в одну из худших теннисных игр, которые я когда-либо играл, и подавал ужасно". Это был первый раз с 2017 года, когда 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" не выиграл ни одного из четырех самых престижных турниров в этом сезоне.

Три недели после своей олимпийской победы в Париже, Джокович был далек от формы, которая помогла ему обыграть Алькараса в финале. "Я вложил много энергии в победу на золотых медалях и приехал в Нью-Йорк, не чувствуя себя отдохнувшим ни физически, ни морально", - признался он. Ранее мирный номер 3 Алькарас также неожиданно проиграл во втором раунде голландцу Ботику ван де Зандшулпу.

Ночной матч Зверева

Зверев начал играть на стадионе Луиса Армстронга в 22:51 по местному времени. Предыдущие матчи затянулись так, что Зверев не сделал свой первый сервис до почти 23:00. Немедленно Зверев запросил повтор, ошибочно полагая, что мяч не коснулся его стороны корта дважды.

Начало было трудным. Ошибка с бекхендом сразу же привела к брейку. Многие неточности мешали игре Зверева, в результате чего он допустил в первом сете в общей сложности 23 невынужденные ошибки. "Я, наверное, должен был сосредоточиться на своей игре, а не на матче Джоковича", - сказал Зверев, смеясь. "Я благодарен, что смог сохранить самообладание".

Зверев восстановился, едва выиграв второй сет. После консультации со своим братом Мишей во время перерыва Этчеверри на туалет, Зверев играл более стабильно. Он повторил свой успех у сети, часто ломая своего оппонента своей атлетической постройкой, как он часто делает.

Тем не менее, Этчеверри держался на плаву, даже после своего изнурительного пятисетового поединка во втором раунде. Два дня назад он даже вырвал на корте из-за сильной жары.

Четвертый сет снова стал напряженным. В 2:03 Зверев спас три брейк-пойнта подряд. В следующей игре Зверев воспользовался подачей Этчеверри с волей, в конечном итоге обеспечив победу. Матч завершился всего через 15 минут после самого позднего завершения в истории US Open: в 2022 году Алькарас обыграл Синнера в четвертьфинале в 2:45. "Мы просто не повезло, что другие матчи затянулись", - сказал Зверев, не желая обвинять организаторов: "Турнир не может контролировать это".

Несмотря на то, что он увидел неожиданное поражение Джоковича на большом экране посреди своего матча, Зверев все же сказал: "- Что? Я все равно должен сосредоточиться на себе". После своей победы Зверев стал первым игроком, родившимся после 2000 года, достигшим 100 побед в матчах турниров "Большого шлема", заметив: "- Что? Я просто благодарен, что я все еще в игре".

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