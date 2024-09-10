Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

В оценке считается, что действие соответствует единству рынка.

Аэропорт Франкфурт-Хahn и Ryanair обязаны возместить около €15 миллионов в виде субсидий, согласно решению Европейской Комиссии, из-за нарушения справедливой рыночной конкуренции.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут

- В оценке считается, что действие соответствует единству рынка.

Ryanair оспаривает решение Еврокомиссии, которое требует от авиакомпании вернуть €13-€14 млн субсидий. Авиакомпания заявила: "Мы оспорим утверждение ЕС, согласно которому определенные старые договоры на маркетинговые услуги, в которых участвовала Ryanair, являются государственной помощью". Министерство внутренних дел в Майнце также отреагировало на это решение.

Спор касается аэропорта Франкфурт-Хан в Рейнланд-Пфальце.

Согласно Еврокомиссии, tanto Ryanair, как и аэропорт Франкфурт-Хан, должны вернуть около €15 млн субсидий из-за искажения рынка. Также будет начислен процент. Решения о поддержке принимались с 2005 по 2017 год, в том числе случаи, когда Рейнланд-Пфальц предоставило аэропорту землю без компенсации. Ryanair получила выгоду от маркетинговых соглашений и помощи в обучении. Взыскание направлено на восстановление справедливой конкуренции.

Решение ЕС не касается оператора аэропорта

Спикер аэропорта, который с прошлого года называет его Triwo Hahn Airport, прокомментировал, что они не являются получателем решения ЕС. "Мы не правопреемник", - подчеркнул он. Аэропорт обанкротился осенью 2021 года и в настоящее время управляется Triwo Hahn Airport GmbH.

Бывший администратор банкротства Frankfurt-Hahn Airport GmbH признал, что причины решения Еврокомиссии неизвестны. "Кроме того, неясно, были ли инициированы правовые средства против решения". Вопрос находится на рассмотрении администрации банкротства.

Рейнланд-Пфальц рассматривает дальнейшие шаги

Согласно Министерству внутренних дел Рейнланд-Пфальца, Еврокомиссия с 2008 года изучила множество отдельных мер. Все они ранее считались соответствующими законодательству о государственной помощи, но теперь три из них считаются нарушающими законодательство о государственной помощи. "После оценки причин будут приняты соответствующие меры с юристами, представляющими государство в процедурах по государственной помощи". Рейнланд-Пфальц продал свою долю в 82,5% в аэропорту Хунсрюк в 2017 году.

В ЕС действуют строгие правила, если государство хочет финансово поддержать местные компании. Это делается для предотвращения, например, того, чтобы финансово сильные страны, такие как Германия, давали своим компаниям несправедливое преимущество и таким образом лишали конкуренцию.

  1. Требование Еврокомиссией вернуть субсидии Ryanair и аэропорту Франкфурт-Хан является примером усилий Европейского Союза по поддержанию справедливой конкуренции внутри Союза.
  2. Спор между Ryanair и Еврокомиссией по поводу государственной помощи в аэропорту Франкфурт-Хан является еще одним примером того, как Европейский Союз строго придерживается правил против государственной помощи, чтобы предотвратить несправедливую конкуренцию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно