- В оценке считается, что действие соответствует единству рынка.

Ryanair оспаривает решение Еврокомиссии, которое требует от авиакомпании вернуть €13-€14 млн субсидий. Авиакомпания заявила: "Мы оспорим утверждение ЕС, согласно которому определенные старые договоры на маркетинговые услуги, в которых участвовала Ryanair, являются государственной помощью". Министерство внутренних дел в Майнце также отреагировало на это решение.

Спор касается аэропорта Франкфурт-Хан в Рейнланд-Пфальце.

Согласно Еврокомиссии, tanto Ryanair, как и аэропорт Франкфурт-Хан, должны вернуть около €15 млн субсидий из-за искажения рынка. Также будет начислен процент. Решения о поддержке принимались с 2005 по 2017 год, в том числе случаи, когда Рейнланд-Пфальц предоставило аэропорту землю без компенсации. Ryanair получила выгоду от маркетинговых соглашений и помощи в обучении. Взыскание направлено на восстановление справедливой конкуренции.

Решение ЕС не касается оператора аэропорта

Спикер аэропорта, который с прошлого года называет его Triwo Hahn Airport, прокомментировал, что они не являются получателем решения ЕС. "Мы не правопреемник", - подчеркнул он. Аэропорт обанкротился осенью 2021 года и в настоящее время управляется Triwo Hahn Airport GmbH.

Бывший администратор банкротства Frankfurt-Hahn Airport GmbH признал, что причины решения Еврокомиссии неизвестны. "Кроме того, неясно, были ли инициированы правовые средства против решения". Вопрос находится на рассмотрении администрации банкротства.

Рейнланд-Пфальц рассматривает дальнейшие шаги

Согласно Министерству внутренних дел Рейнланд-Пфальца, Еврокомиссия с 2008 года изучила множество отдельных мер. Все они ранее считались соответствующими законодательству о государственной помощи, но теперь три из них считаются нарушающими законодательство о государственной помощи. "После оценки причин будут приняты соответствующие меры с юристами, представляющими государство в процедурах по государственной помощи". Рейнланд-Пфальц продал свою долю в 82,5% в аэропорту Хунсрюк в 2017 году.

В ЕС действуют строгие правила, если государство хочет финансово поддержать местные компании. Это делается для предотвращения, например, того, чтобы финансово сильные страны, такие как Германия, давали своим компаниям несправедливое преимущество и таким образом лишали конкуренцию.

Требование Еврокомиссией вернуть субсидии Ryanair и аэропорту Франкфурт-Хан является примером усилий Европейского Союза по поддержанию справедливой конкуренции внутри Союза. Спор между Ryanair и Еврокомиссией по поводу государственной помощи в аэропорту Франкфурт-Хан является еще одним примером того, как Европейский Союз строго придерживается правил против государственной помощи, чтобы предотвратить несправедливую конкуренцию.

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