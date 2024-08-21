- В отделении неотложной помощи Фрайбергской районной больницы проводятся ремонтные работы.

Больница Фрибергского района планирует преобразовать свой главный отделение неотложной помощи в Комплексный центр неотложной помощи (КЦНП) и открыть отделение интеграции педиатрической неотложной помощи. Как сообщает больница, являясь пионером в Саксонии, это предполагает структурную реорганизацию и расширение услуг. Этот проект реализуется в сотрудничестве с Ассоциацией врачей обязательного медицинского страхования (АСМС) в качестве флагманского проекта.

Нехватка первичных медицинских работников и специалистов

«КЦНП жизненно важен для улучшения управления лечением пациентов», - заявил заведующий отделением неотложной помощи Ральф Вальпер. Многие пациенты в отделении неотложной помощи требовали лечения у семейных врачей или специалистов, но их отсутствие приводило к госпитализации. «Это отвлекает ценные ресурсы, которые часто необходимы для настоящих неотложных случаев».

Министр здравоохранения Петра Кёппинг (СДПГ) похвалила администрацию больницы за решение текущих и будущих проблем с дальновидностью и ориентацией на пациента во время визита. «Это также способствует социальному согласию».

В будущем в больнице будут лечить только серьезные медицинские кризисы. КЦНП будет связан с дежурной практикой АСМС, где на «общем пункте» будет проводиться предварительная оценка для определения необходимого лечения и места. По словам генерального директора больницы Маттиаса Штольце, спрос на лечение в отделении неотложной помощи, скорее всего, возрастет из-за сокращения числа первичных медицинских работников и старения населения в районе Миттельсаксен.

«Для успешного проведения этой трансформации необходимо строго соблюдать правила гигиены и безопасности во время структурной реорганизации главного отделения неотложной помощи», - предложил Маттиас Штольце, генеральный директор больницы.

«Кроме того, отделение интеграции педиатрической неотложной помощи будет уделять первостепенное внимание мерам безопасности для защиты tanto пациентов, как и персонала, подчеркивая важность безопасности в высоконапряженной обстановке отделения неотложной помощи».

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