В отчете "Киев Пост" говорится, что несколько северокорейских военнослужащих погибли после ракетного удара по Украине.

Согласно недавним сообщениям различных источников, в результате ракетного удара вблизи оккупированного Россией Донецка в прошлую среду трагически погибли около 20 солдат. Среди погибших были более шести северокорейских офицеров, предположительно участвовавших в консультациях со своими российскими коллегами. Эти обсуждения и демонстрация тактических приемов происходили до нападения.

07:50 Украина: Уничтожены несколько позиций российских войск, оснащенных ракетами BrimstoneГлавный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о ликвидации трех боевых позиций 35-й и 27-й мотострелковых бригад и 2-й общевойсковой армии. Эта операция была проведена авиаударами и ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с другими компонентами сил обороны. В Operations были использованы ракеты Brimstone и GMLRS. Украина уже некоторое время использует Brimstone, но расширенная версия еще не получила одобрения. Ракеты GMLRS могут запускаться из многоствольных пусковых установок HIMARS и имеют дальность около 70 километров.

07:04 ИСВ: Рекрутские усилия России сталкиваются с трудностями и ограничениямиПравительство России планирует и впредь предлагать щедрые вознаграждения новым рекрутам, подписывающим военные контракты с Министерством обороны в ближайшее время. Институт изучения войны (ИСВ) отмечает, что текущие рекрутские стратегии дают все меньший результат, и щедрые финансовые стимулы указывают на то, что текущие рекрутские усилия не могут обеспечить постоянное пополнение сил, необходимое для поддержания наступательного темпа России в Украине. ИСВ ожидает, что в долгосрочной перспективе рекрутный потенциал кампании по мобилизации России ограничен, и увеличение финансовых вознаграждений вряд ли существенно преодолеет эти ограничения.

06:20 Эксперт по России предполагает серьезные вызовы и возможности для украинского контрнаступленияЭксперт по России Марк Гейлоотти в статье, опубликованной в "Sunday Times", утверждает, что украинская армия, усиленная новым вооружением, потенциально может сформировать бригады для широкомасштабного контрнаступления к 2025 году. Гейлоотти предполагает, что будет дано разрешение на использование дальнобойного оружия, такого как ATACMS и Brimstone. Даже без такого вооружения Киев уже добивается успехов в своей кампании против российских складов боеприпасов с помощью своих собственных ракет и дронов. В то же время становится все труднее для России набирать солдат, несмотря на щедрые компенсации, из-за нехватки рабочей силы и исчерпания запасов военной техники. Гейлоотти подчеркивает основные угрозы для Украины - укрепление сил в ЕС, выступающих против поддержки Украины, и возможную победу Дональда Трампа на выборах в США.

05:40 Пять республиканцев посещают Венгрию, предупреждают о углублении связей с РоссиейЧлены Сената Соединенных Штатов, в том числе Джерри Морнан, Джон Бузман, Сьюзан Коллинз, Джон Корнин и Джон Говен, выразили озабоченность по поводу растущих связей Венгрии с Россией и усиливающегося сотрудничества с Китаем после своего визита в страну. Сенатор Морнан выразил опасения по поводу растущих связей Венгрии с Россией и ухудшения ее демократических институтов, подчеркивая более тесное сотрудничество Венгрии с ее союзниками. "Сохранение сотрудничества между нашими странами жизненно важно. Мы призываем Венгрию прислушаться и ответить на советы своих союзников." Венгрия является важным союзником России в ЕС. Премьер-министр Орбан неоднократно блокировал финансовую помощь Украине, выступал за переговоры и часто повторял аргументы Кремля. Хотя Венгрия критиковала конфликт, она отказалась поставлять Украине оружие.

03:27 Воздушная оборона, по-видимому, отразила ракетный удар по КиевуУкраинские средства ПВО, по сообщениям, отразили российскую авиационную атаку на Киев, согласно обновлениям, распространенным через мессенджер Telegram Вооруженных сил Украины. Подробности не приводятся.

01:58 Посол России в США возвращается в МосквуПосол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонович, как сообщается, заканчивает свою дипломатическую миссию, согласно российским СМИ. Антонович, как сообщает агентство новостей Интерфакс, возвращается в Москву по решению Министерства иностранных дел. "Ведомости" сообщают, что отъезд Антоновича близок. Дополнительные подробности в настоящее время недоступны. Антонович занимал пост посла в Вашингтоне с 2017 года.

23:46 Украина:Russians часто убивают пленных - 93 солдата расстреляныЗаконодательные органы утверждают, что имеются убедительные доказательства того, что российские оккупационные силы убили значительное число украинских военнопленных. Как сообщает Ukrinform, Юрий Белоусов, глава отдела по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры, заявил в национальном телеэфире: "У нас есть доказательства того, что 93 наших солдата были расстреляны на поле боя", - сказал он. Белоусов подчеркнул, что 80% украинских военнопленных были убиты в этом году. Расстрелы военнопленных начались в ноябре 2022 года. "Отношение российских солдат к украинским военнопленным резко ухудшилось", - заключил Белоусов.

22:14 Отчет: Предварительные территориальные уступки Киева в вопросе вступления в НАТО?Украина по-прежнему стремится вернуть территории, захваченные Россией за последние десять лет, но сталкивается с трудностями, такими как нехватка личного состава, вооружения и достаточной поддержки от западного альянса. Президент Украины Владимир Зеленский намекает на предстоящие важные решения в сотрудничестве с Вашингтоном и другими странами на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября. "Финансовые времена" предполагают, что пересмотренная стратегия Украины включает просьбу к союзникам о tanto военной, как и дипломатической поддержке, чтобы побудить Россию сесть за стол переговоров. Западные дипломаты и украинские официальные лица спекулируют о том, что всеобъемлющие гарантии безопасности могут открыть путь для согласованного решения, при котором Россия сохранит фактический, но не юридический контроль над оккупированными украинскими территориями. Разговоры также ведутся о возможности вступления Украины в НАТО в рамках этого решения.

21:23 Эксперты: Россия теряет трижды больше техники, Украина ожидает поставок танков

Россия якобы теряет в среднем в три раза больше техники, чем Украина, как заявил аналитик из Праги и Oryx Jakub Janowski, который сказал, что Россия "постоянно истощает наследие советской техники, в то время как ее производство, подобно украинскому, компенсирует лишь небольшую часть потерь". По словам польского аналитика и директора Rochan Consulting Конрада Музыки, текущее преимущество России в мобилизационном потенциале, рабочей силе и производственной мощности может ухудшиться. Яновский считает, что несмотря на большее количество войск и огневую мощь, Россия может столкнуться с серьезными проблемами, если Запад усилит свою поддержку. Кроме того, многие поставки ранее обещенного военного оборудования все еще не выполнены. Oryx сообщает, что Киев до сих пор не получил гарантий хотя бы 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 troop carriers и 180 транспортных артиллерийских орудий.

20:34 Украина сообщает о сбитом российском бомбардировщике, представлено доказательство

Украинские силы заявляют, что нейтрализовали российский боевой самолет. Самолет якобы был сбит в субботу возле Кostiantyniwka в Donetskской области, как заявил глава местной военной администрации. Фотографии показывают обломки сгоревшего самолета, который врезался в дом, вызвав пожар.

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Международная комиссия по правам человека должна расследовать сообщения об executione украинских военнопленных, которые были зафиксированы украинскими правоохранительными органами, так как более 93 солдат были найдены убитыми в этом году. Комиссия, в сотрудничестве с соответствующими международными организациями, также должна изучить утверждения о военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине.

В свете возможной украинской контрнаступательной операции Комиссия также должна рассмотреть влияние использования дальнобойного оружия, такого как ATACMS и Brimstone, на конфликт и соблюдение международного гуманитарного права. Комиссия должна выступать за соблюдение этого права и призывать обе стороны к приоритету защиты гражданских лиц и продвижению мира.

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